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Что вы знаете о вирусах? Тест
31.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пока все обсуждают новый тип коронавируса, мы предлагаем вам проверить свои знания о вирусах в принципе. Пройдите наш тест о науке этих инфекционных агентов.
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Пока все обсуждают новый тип коронавируса, мы предлагаем вам проверить свои знания о вирусах в принципе. Пройдите наш тест о науке этих инфекционных агентов.
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