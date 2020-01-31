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Что вы знаете о вирусах? Тест

31.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пока все обсуждают новый тип коронавируса, мы предлагаем вам проверить свои знания о вирусах в принципе. Пройдите наш тест о науке этих инфекционных агентов.

 
 
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Пока все обсуждают новый тип коронавируса, мы предлагаем вам проверить свои знания о вирусах в принципе. Пройдите наш тест о науке этих инфекционных агентов.
 
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