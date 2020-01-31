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Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае

31.01.2020 14:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае, сообщили dev.by в компании. Она окажет помощь через китайского стратегического партнера — 360 Group. Об этом пишет dev.by.

Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае
Фото: Reuters

— Эпидемическая ситуация тяжелая, и срочно необходима внешняя помощь. 360 Group была выбрана в качестве партнера из-за эффективного сотрудничества с ним на китайском рынке, — прокомментировал решение глава Wargaming Виктор Кислый.

Wargaming уже ищет крупных производителей медицинского оборудования по всему миру, а также поставщиков медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств, защитной одежды, очков и т. д. Таможенным декларированием, проверкой качества и распространением медоборудования и медсредств будет заниматься 360 Group.

 
 
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Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае, сообщили dev.by в компании. Она окажет помощь через китайского стратегического партнера —...
 
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