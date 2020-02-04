Из-за редкого смертельного заболевания тело американки начало атаковать ее мозг

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У Саманты Редфилд из США диагностировали редкое заболевание, из-за которого ее тело «атаковало» ее же собственный мозг. Об этом сообщает The Daily Mail.



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Саманте сейчас 30 лет, она живет в Калифорнии и в прошлом году начала испытывать скованность в правой руке. Через какое-то время похожие симптомы стали распространяться на всю правую часть туловища. В конце концов, произошел приступ — Саманта не смогла контролировать свое тело, упала и сломала правую лодыжку.

Ее срочно доставили в больницу, где девушке провели ряд анализов. Они показали, что с ее мозгом все в порядке, но состояние пациентки продолжало ухудшаться. У Саманты начали появляться галлюцинации — она думала, что ее сестры мертвы, и что за ней ведут «охоту». Но заключение психиатра показало, что шизофренией она не страдает — пациентку вновь отправили в «неотложку».

После дополнительных анализов (в частности, пробы спинномозговой жидкости) стало понятно — у Саманты энцефалит. Media Leaks пишет , что это состояние вызывают вирусы, из-за которых начинается воспаление мозга. Иммунная система человека воспринимает его как инородное тело и атакует NMDA-рецепторы — они отвечают за большую часть нашей повседневной деятельности, включая взаимодействие с людьми, воспоминания, суждения.

Как итог — симптомы, как у пациентов с психозом: спутанность сознания, галлюцинации или странное поведение. Кроме того, у Саманты диагностировали более редкую разновидность заболевания аутоиммунного типа. Проще говоря, Саманта заболела из-за проблем с именной системой.

После специальной процедуры по очистке крови (плазмафореза) Саману полегчало, но риск рецидива все еще составляет 20−30%. Ей рекомендовали пройти курс иммуноглобулиновой терапии (IVIg) — процедуру, при которой в кровь вводится смесь антител, помогающие организму бороться с энцефалитом.