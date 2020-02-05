Тест: мужчина или женщина? Кто совершил научные открытия, изменившие мир

Источник материала: IT.Tut.by

Совсем скоро стартует сезон «гендерных» праздников: 23 Февраля и 8 Марта. Традиционно этот период наполнен стереотипными заявлениями: поздравляют «нежных» женщин и «защитников»-мужчин. Вот только это все лирика, а на деле оказывается, что и те, и другие вносят равнозначный вклад в развитие той же науки. Предлагаем вам проверить интуицию и определить по открытию, кто его сделал.