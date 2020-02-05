Ученые разгадали тайну сердца Платона

Источник материала: IT.Tut.by

В 2015 году космический зонд New Horizons обнаружил на Плутоне обширную область, похожую по своей форме на сердце. Сейчас ученые разгадали тайну этого «сердечка», пишет Independent со ссылкой на Journal of Geophysical Research: Planets .



Фото: NASA

Область, названная в честь первооткрывателя Плутона Клайда Томбо, тянется более чем на 1500 километров. Она стала главным доказательством, что Плутон не является бесплодным ровным ландшафтом, как считалось ранее.

Левая половина «сердца» является равниной, покрытой азотным льдом, а правая — гористой местностью с хребтами из водного льда и азотистыми ледниками. Днем тонкий слой льда прогревается и превращается в пар; ночью он конденсируется и снова становится льдом. Этот процесс, похожий на сердцебиение, провоцирует ветры вокруг карликовой планеты. Те, в свою очередь, переносят пыль и частицы льда и формируют характерные темные полосы и равнины в северных и северо-западных регионах.

Новое исследование предполагает, что цикл испарения и конденсации льда приводит в движение атмосферу Плутона в направлении, противоположном его вращению. Это явление называется ретроградным вращением.

«Это подчеркивает тот факт, что атмосфера и ветры Плутона — даже если плотность атмосферы очень мала — могут воздействовать на его поверхность», — заключают ученые.