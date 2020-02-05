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Минчанин майнил криптовалюту в подвале детского образовательного центра - заведено уголовное дело

05.02.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Фрунзенского района столицы возбудила уголовное дело против 34-летнего жителя столицы. Он спрятал майнинг-ферму в подвале одного из детских образовательных центров. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Суть работы такой фермы заключается в том, что вычислительное устройство ищет уникальные решения для блоков сети криптовалюты, за которые полагается вознаграждение. Его размер зависит от ценности той или иной цифровой валюты. Добытое вознаграждение потом можно обменять на реальные деньги.

Некоторые майнеры устанавливают такие фермы у себя дома. Однако они часто сталкиваются с проблемой избыточного потребления электроэнергии, что делает майнинг не весьма рентабельным, ведь устройство должно функционировать без перебоев в режиме 24/7.

Таким видом дохода мужчина заинтересовался еще в 2017 году — стал читать литературу о майнинге, общаться на форумах. Первую ферму он поставил у себя дома, лишь отнес ноутбук и роутер в подсобку к тестю, который трудился рабочим по комплексному обслуживанию здания в образовательном учреждении. Потом он модернизировал ферму, закупив недешевое оборудование.

Понимая, что устанавливать его в квартире весьма энергозатратно, минчанин снова обратился к родственнику. Тесть указал на скрытое и труднодоступное место в том же подвале. Там прямо на трубах майнер и поставил оборудование, прикрыв его тканью.

Но из-за большого количества осадков подвал стало подтапливать. Один из работников учреждения решил осмотреть трубы как раз в том месте, где было размещено оборудование. При свете фонарика он наткнулся на непонятное устройство, позвал коллег. Посовещавшись, они предположили, что это криптоферма и рассказали об этом в районной администрации — там им порекомендовали обратиться в милицию.

Раньше мужчина проблем с законом не имел, у него высшее техническое образование

 — Была создана межведомственная рабочая группа из числа сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД администрации Фрунзенского района и прокуратуры, ведь до этого подобных прецедентов в нашей стране не случалось, — рассказал заместитель прокурора Фрунзенского района Александр Башан.

По итогам проверки завели уголовное дело за причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 216 УК Республики Беларусь). Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Александр Башан также отметил, что функционирование майнинг-ферм ничем не регламентировано. Но подозреваемый занимался этой деятельностью нелегально, подключившись к электросети госучреждения: незаконно расходуя электроэнергию, причинил образовательному центру и энергосбыту ущерб на сумму больше 13 тысяч рублей, часть которого уже возместил.

О доходе, который принесла минчанину майнинг-ферма, ничего неизвестно.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В прокуратуре говорят, что функционирование майнинг-ферм ничем не регламентировано. Но подозреваемый занимался этой деятельностью нелегально, подключившись к...
 
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