Обзор 5 популярных планшетов в 2020

В 2020 году планшеты продолжают стремительно набирать популярность. Наиболее популярными производителями планшетов на сегодняшний день — Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei с операционными системами iOS, Windows и Android.
Планшеты, которые популярны среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY
— Процессор Apple A10 с четырьмя ядрами обладает встроенной памятью 32 Гб;
— Глянцевый сенсорный экран обладает технологией мультитач;
— Встроенные динамики воспроизводят стереозвук;
— Время работы на полной зарядке аккумулятора составляет 10 часов.
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb работает на операционной системе Android 9.0. 8-ядерный процессор обладает встроенной памятью 32 Гб и оперативной — 2 Гб. Небольшой размер устройства повышает удобство его использования.
— Емкостный сенсорный экран оснащён технологией мультитач;
— Тыловая камера обладает разрешением 8 МП, фронтальная — 5 МП;
— Емкость аккумулятора составляет 6150 мА⋅ч. Этого хватает на сутки активного использования;
— Модель оснащена детским режимом;
— Звуковая система Dolby Atmos обеспечивает качественное воспроизведение звука.
Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE
Новинка MiPad 4 65Gb LTE от популярного производителя Xiaomi обладает рекордной для планшета памятью 64 Гб. 8-ядерный процессор обладает частотой 2200 МГц и техпроцессом 14 нм. Также присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 256 ГБ.
— Глянцевый широкоформатный экран удивительно точно отображает картинку;
— Тыловая камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 5 МП;
— В модель встроен динамик и микрофон;
— Присутствуют датчик освещенности, акселерометр, компас и гироскоп;
— Емкость аккумулятора составляет рекордные 6000 мА⋅ч;
— Металлический корпус устройства весит всего 342 г.
Модели Samsung Galaxy в целом составляют достойную конкуренцию планшетам от Apple. Увеличенный объем встроенной памяти, четырехъядерный процессор и широкоформатный экран делают Galaxy Tab особенно приятной потенциальной покупкой.
— Присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 512 Гб;
— Ёмкость оперативной памяти составляет 2 Гб;
— Глянцевый 8-дюймовый экран обладает технологией мультитач;
— Встроен детский режим;
— Металлический корпус обладает небольшим весом всего 347 г.
HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 32Gb LTE
Эргономичный дизайн планшета MediaPad M5 Lite 8 от Huawei в сочетании с его высокими техническими характеристиками даёт весьма удачную модель, составляющую достойную конкуренцию многим популярным новинкам.
— Встроенная память 32 Гб и оперативная 3 Гб — отличный показатель этого параметра;
— Широкоформатный глянцевый экран обладает технологией мультитач;
— Тыловая камера разрешением 13 МП имеет автофокус;
— Присутствуют встроенные динамики и микрофон;
— Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мА⋅ч.