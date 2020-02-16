Обзор 5 популярных планшетов в 2020

Источник материала: IT.Tut.by

В 2020 году планшеты продолжают стремительно набирать популярность. Наиболее популярными производителями планшетов на сегодняшний день — Apple , Samsung , Xiaomi , Huawei с операционными системами iOS , Windows и Android .

Планшеты, которые популярны среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY

Apple iPad 32Gb

iPad от производителя Apple 2019 года выпуска — это классический выбор планшета для многих покупателей. Он обладает такими особенностями, как поддержка стилуса Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard, а также:

— Процессор Apple A10 с четырьмя ядрами обладает встроенной памятью 32 Гб;

— Глянцевый сенсорный экран обладает технологией мультитач;

— Встроенные динамики воспроизводят стереозвук;

— Время работы на полной зарядке аккумулятора составляет 10 часов.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb работает на операционной системе Android 9.0. 8-ядерный процессор обладает встроенной памятью 32 Гб и оперативной — 2 Гб. Небольшой размер устройства повышает удобство его использования.

— Емкостный сенсорный экран оснащён технологией мультитач;

— Тыловая камера обладает разрешением 8 МП, фронтальная — 5 МП;

— Емкость аккумулятора составляет 6150 мА⋅ч. Этого хватает на сутки активного использования;

— Модель оснащена детским режимом;

— Звуковая система Dolby Atmos обеспечивает качественное воспроизведение звука.

Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE

Новинка MiPad 4 65Gb LTE от популярного производителя Xiaomi обладает рекордной для планшета памятью 64 Гб. 8-ядерный процессор обладает частотой 2200 МГц и техпроцессом 14 нм. Также присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 256 ГБ.

— Глянцевый широкоформатный экран удивительно точно отображает картинку;

— Тыловая камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 5 МП;

— В модель встроен динамик и микрофон;

— Присутствуют датчик освещенности, акселерометр, компас и гироскоп;

— Емкость аккумулятора составляет рекордные 6000 мА⋅ч;

— Металлический корпус устройства весит всего 342 г.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb работает на операционной системе Android 9.0. Покупатели отмечают отличную ёмкость аккумулятора, которой хватает на день активного использования.

Модели Samsung Galaxy в целом составляют достойную конкуренцию планшетам от Apple . Увеличенный объем встроенной памяти, четырехъядерный процессор и широкоформатный экран делают Galaxy Tab особенно приятной потенциальной покупкой.

— Присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 512 Гб;

— Ёмкость оперативной памяти составляет 2 Гб;

— Глянцевый 8-дюймовый экран обладает технологией мультитач;

— Встроен детский режим;

— Металлический корпус обладает небольшим весом всего 347 г.

HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 32Gb LTE

Эргономичный дизайн планшета MediaPad M5 Lite 8 от Huawei в сочетании с его высокими техническими характеристиками даёт весьма удачную модель, составляющую достойную конкуренцию многим популярным новинкам.

— Встроенная память 32 Гб и оперативная 3 Гб — отличный показатель этого параметра;

— Широкоформатный глянцевый экран обладает технологией мультитач;

— Тыловая камера разрешением 13 МП имеет автофокус;

— Присутствуют встроенные динамики и микрофон;

— Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мА⋅ч.

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