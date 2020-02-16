ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор 5 популярных планшетов в 2020

16.02.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В 2020 году планшеты продолжают стремительно набирать популярность. Наиболее популярными производителями планшетов на сегодняшний день — Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei с операционными системами iOS, Windows и Android.

Планшеты, которые популярны среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY

Apple iPad 32Gb

iPad от производителя Apple 2019 года выпуска — это классический выбор планшета для многих покупателей. Он обладает такими особенностями, как поддержка стилуса Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard, а также:

— Процессор Apple A10 с четырьмя ядрами обладает встроенной памятью 32 Гб;
— Глянцевый сенсорный экран обладает технологией мультитач;
— Встроенные динамики воспроизводят стереозвук;
— Время работы на полной зарядке аккумулятора составляет 10 часов.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb работает на операционной системе Android 9.0. 8-ядерный процессор обладает встроенной памятью 32 Гб и оперативной — 2 Гб. Небольшой размер устройства повышает удобство его использования.

— Емкостный сенсорный экран оснащён технологией мультитач;
— Тыловая камера обладает разрешением 8 МП, фронтальная — 5 МП;
— Емкость аккумулятора составляет 6150 мА⋅ч. Этого хватает на сутки активного использования;
— Модель оснащена детским режимом;
— Звуковая система Dolby Atmos обеспечивает качественное воспроизведение звука.

Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE

Новинка MiPad 4 65Gb LTE от популярного производителя Xiaomi обладает рекордной для планшета памятью 64 Гб. 8-ядерный процессор обладает частотой 2200 МГц и техпроцессом 14 нм. Также присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 256 ГБ.

— Глянцевый широкоформатный экран удивительно точно отображает картинку;
— Тыловая камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 5 МП;
— В модель встроен динамик и микрофон;
— Присутствуют датчик освещенности, акселерометр, компас и гироскоп;
— Емкость аккумулятора составляет рекордные 6000 мА⋅ч;
— Металлический корпус устройства весит всего 342 г.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb работает на операционной системе Android 9.0. Покупатели отмечают отличную ёмкость аккумулятора, которой хватает на день активного использования.

Модели Samsung Galaxy в целом составляют достойную конкуренцию планшетам от Apple. Увеличенный объем встроенной памяти, четырехъядерный процессор и широкоформатный экран делают Galaxy Tab особенно приятной потенциальной покупкой.

— Присутствует дополнительный слот памяти ёмкостью до 512 Гб;
— Ёмкость оперативной памяти составляет 2 Гб;
— Глянцевый 8-дюймовый экран обладает технологией мультитач;
— Встроен детский режим;
— Металлический корпус обладает небольшим весом всего 347 г.

HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 32Gb LTE

Эргономичный дизайн планшета MediaPad M5 Lite 8 от Huawei в сочетании с его высокими техническими характеристиками даёт весьма удачную модель, составляющую достойную конкуренцию многим популярным новинкам.

— Встроенная память 32 Гб и оперативная 3 Гб — отличный показатель этого параметра;
— Широкоформатный глянцевый экран обладает технологией мультитач;
— Тыловая камера разрешением 13 МП имеет автофокус;
— Присутствуют встроенные динамики и микрофон;
— Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мА⋅ч.

Больше планшетов от популярных производителей вы можете найти на площадке KUPI.TUT.BY. Здесь представлен полный спектр предложений от белорусских интернет-магазинов, с представленными ценами и техническими характеристиками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планшеты, которые популярны среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Зачем IT историки: говорим с консультантами Wargaming
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика