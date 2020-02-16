Треть от необходимого. В Польше оценили, сколько у нее исправных истребителей F-16

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После подписания договора о будущих поставках Польше истребителей пятого поколения F-35 военные аналитики страны задались вопросом, в каком состоянии сейчас пребывают польские ВВС. Известно, что с советскими самолетами МиГ-29 существуют огромные проблемы — но не все гладко и с американскими F-16. Какова ситуация с боеготовностью этих машин, разбирался defense24.pl.



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Сложность в том, что точное количество боеготовых истребителей в составе ВВС Польши — это конфиденциальная информация, которую Минобороны страны не раскрывает. По словам представителей оборонного ведомства, сегодня F-16 «достаточно для выполнения поставленных задач», и они «выполнили 98,5% запланированных полетов» в 2019 году. Правда, учитывая, что в том же году две эскадрильи МиГ-29 были сняты с полетов, этого тоже вряд ли достаточно.

По мнению defense24.pl, ситуация с количеством боеготовых самолетов F16 мало похожа на оптимистичные заявления оборонного ведомства. Так, представитель Генерального командования Вооруженных сил Польши подполковник Марек Павляк заявил, что для нормальной боеготовности самолетов необходимо периодическое техобслуживание.

Занимают эти операции от нескольких дней до 10 недель, и 100-процентная готовность самолетов даже теоретически невозможна ни для Польши, ни для любой другой страны НАТО. По имеющейся информации, пишет defense24.pl, средний процент готовых к вылетам истребителей стран альянса составляет от 40 до 70 процентов, в среднем — 55 процентов. Павляк рассказал, что в Польше цифра ближе к 70, чем к 40 процентам.

Зная количество F-16 у Польши, можно вычислить, что готовых к бою самолетов у страны от 26−27 (если показатель составляет 55%) до 33−34 (если он достигает максимальных 70%).

Прочие машины не могут летать в том числе из-за так называемого «технического каннибализма» — когда у менее исправного самолета «временно» изымают запчасти, чтобы починить более исправный. Министерство национальной обороны Польши признает, что такое бывает, но подчеркивает, что «каннибализму» подвергаются только отдельные машины.

В принципе, уровень боеготовности F-16 ВВС Польши не столь плох по сравнению даже с ведущими странами мира. Так, на 2018 год F-16C американской авиации были готовы на 70,03%, F-16D — на 66,24%. Примерно такой же процент исправных машин был среди всех версий истребителя F-15.

Самолеты пятого поколения — F-35 и F-22 — и близко не могли похвастаться такими показателями, так как были готовы примерно наполовину (причина — «детские болезни» сравнительно нового F-35 и высочайшая сложность в обслуживании F-22).

Defense24.pl резюмирует — боевых самолетов Польше остро не хватает. Но не потому, что F-16 содержатся недостаточно хорошо, а в связи с тем, что в целом пока Польша закупила явно недостаточно современных машин — особенно в связи с тем, что списывается все больше советских самолетов.

Общие потребности польских ВВС определяются примерно в 160 самолетов — при коэффициенте готовности в 55−70 процентов это составило бы 88−112 боеспособных машин. На практике это означает, что у страны примерно треть необходимых ей истребителей.

Таким образом, даже прибытие по программе «Гарпия» 32 самолетов пятого поколения F-35 не закроет всех потребностей Польши в современных самолетах — остается рассчитывать только на качественное превосходство.