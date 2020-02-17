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Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом

17.02.2020 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом, который призывал голосовать за Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Ситуацию оценили пользователи соцсетей — этот кадр вскоре стал мемом, сообщает Media Leaks.

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом
Скриншот веб-страницы Facebook

Речь идет о нескольких фото, опубликованных в одной из групп в Facebook, посвященных Дональду Трампу. Билл Монтэнэйри из Мэриленда именно там разместил запись о встрече с «Киану Ривзом». На кадрах Билл позирует с мужчиной, чья прическа, цвет волос, оформление бороды и темная одежда напоминают актера «Матрицы» и «Джона Уика». Он держит в руках плакаты с призывом голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Видимо, у Билла были весьма общие представления о внешности Киану. В Сети быстро поняли, что это не актер, а лишь мужчина, пытающийся на него походить. Это стало поводом для появления шуток и мемов:

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом
Что я заказала по интернету/Что пришло в посылке
Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом
Киану Ривз от кабельного ТВ/Киану Ривз от [провайдера спутникового телевидения] DirecTV
Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом
iPhone/Xiaomi

Другой пользователь показал, что вышло бы, будь герой кадров настоящим Ривзом:

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом

Позже выяснилось, что «подставного» Киану Ривза зовут Ник Герман, он живет в Мэриленде. О своем сходстве со звездой он знает и однажды даже косплеил «Джона Уика». Впрочем, сложившаяся ситуация с мемами его не порадовала — выяснилось, что в реальной жизни Трампа он не поддерживает.

 
 
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Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом, который призывал голосовать за Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Ситуацию...
 
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