Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом. Снимок стал мемом

Источник материала: IT.Tut.by

Фанат сфотографировался с ненастоящим Киану Ривзом, который призывал голосовать за Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Ситуацию оценили пользователи соцсетей — этот кадр вскоре стал мемом, сообщает Media Leaks.



Скриншот веб-страницы Facebook

Речь идет о нескольких фото, опубликованных в одной из групп в Facebook, посвященных Дональду Трампу. Билл Монтэнэйри из Мэриленда именно там разместил запись о встрече с «Киану Ривзом». На кадрах Билл позирует с мужчиной, чья прическа, цвет волос, оформление бороды и темная одежда напоминают актера «Матрицы» и «Джона Уика». Он держит в руках плакаты с призывом голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Видимо, у Билла были весьма общие представления о внешности Киану. В Сети быстро поняли, что это не актер, а лишь мужчина, пытающийся на него походить. Это стало поводом для появления шуток и мемов:



Что я заказала по интернету/Что пришло в посылке



Киану Ривз от кабельного ТВ/Киану Ривз от [провайдера спутникового телевидения] DirecTV



iPhone/Xiaomi

Другой пользователь показал, что вышло бы, будь герой кадров настоящим Ривзом:









Позже выяснилось, что «подставного» Киану Ривза зовут Ник Герман, он живет в Мэриленде. О своем сходстве со звездой он знает и однажды даже косплеил «Джона Уика». Впрочем, сложившаяся ситуация с мемами его не порадовала — выяснилось, что в реальной жизни Трампа он не поддерживает.