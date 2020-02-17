NASA опубликовало «открытку с края космоса»

Источник материала: IT.Tut.by

В официальном профиле NASA появилось фото с подзаголовком «открытка с края космоса». На нем запечатлено необычное атмосферное явление.

Фотографию с серебристо-голубыми облаками сделали с Международной космической станции. В описании к кадру представители NASA объясняют, что эти облака «видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их». Там же добавляется, что фото сделано на высоте порядка 430 километров над южной частью Тихого океана.

Напомним: серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются в мезосфере на высоте около 85 км и видны только при освещении Солнцем когда оно находится на высоте 6−16° под горизонтом, в то время как более низкие слои атмосферы находятся в земной тени.