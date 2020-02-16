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Смартфон Samsung почти за 2 тысячи долларов поцарапали и подожгли. Что из этого вышло

16.02.2020 19:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

11 февраля компания Samsung представила новый смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip. Устройство уже поступило в продажу в странах первой волны, совсем скоро гаджет появится и в Беларуси. Впрочем, о надежности его конструкции информации пока мало. Это решил исправить блогер с YouTube-канала JerryRigEverything.

Galaxy Z Flip выполнен в форме раскладушки, в центре которой — гибкий дисплей на 6,7 дюйма. По словам Samsung, панель прикрыта особым тонким стеклом, а не пленкой из пластика, как в Galaxy Fold. Благодаря этому, по крайней мере в теории, экран должен быть устойчивее к деформации.

Чтобы проверить это, автор YouTube-канала решил поцарапать дисплей новинки. Видимые отметины стали появляться уже со второй попытки, хотя в обычных аппаратах царапины, как правило, видны с пятой или шестой. Блогеру, пускай и с небольшим усилием, даже удалось поцарапать поверхность экрана ногтем.

После этого он проверил, из чего изготовлена несущая рама смартфона. Сюрпризов тут не оказалось — конструкция металлическая. Задняя камера прикрыта более прочным защитным стеклом — поцарапать его сложнее. В конце сгибающийся дисплей Galaxy Z Flip решили поджечь зажигалкой — после 15 секунд на панели начали появляться следы. А вот согнуть девайс в обратную сторону оказалось труднее — блогеру пришлось приложить немалое усилие.

Несмотря на все выявленные недостатки, JerryRigEverything назвал Galaxy Z Flip «самым прочным сгибающимся смартфоном из тех, что он когда-либо видел».

Напомним, официальные продажи Galaxy Z Flip в Беларуси стартуют 21 февраля по цене 3999 рублей. Устройство будет доступно в черном и пурпурном цветах.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
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11 февраля компания Samsung представила новый смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip. Устройство уже поступило в продажу в странах первой волны, совсем скоро...
 
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