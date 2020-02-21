Ученые считают, что нашли тайную гробницу Нефертити

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Египтологи считают, что им удалось найти секретную комнату, где была похоронена древнеегипетская царица Нефертити. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Nature .



Царица Нефертити

Теория погребения Нефертити была впервые предложена в 2015 году британским египтологом, который считал, что за могилой короля Тута могут быть секретные камеры. Теория была подкреплена первоначальными исследованиями в том же году.

Три года спустя другая команда опровергла эту теорию: она исследовала область вокруг могилы фараона, и пришла к выводу, что там ничего нет.

Но, возможно, теперь в этой истории будет поставлена точка. Отчет пока не опубликован, но журнал Nature узнал подробности нового исследования, представленного в Верховный совет древностей Египта в начале февраля.

Скорее всего, что-то есть за северной стеной погребальной камеры. Как показало радиолокационное исследование, за стенами гробницы Тутанхамона в Долине Царей в Египте может находиться тайное помещение. Судя по данным, оно около двух метров в высоту и десяти метров в длину.

Могила древнеегипетского правителя Тутанхамона была обнаружена почти сто лет назад в 1922 году. Он правил приблизительно в 1332−1323 годах до н. э.

Нефертити — это «главная супруга» древнеегипетского фараона Эхнатона (Аменхотепа IV, правившего примерно в 1351−1334 до н. э.). Царица широко известна благодаря обнаруженному в 1912 году экспедицией Людвига Борхардта своему скульптурному бюсту (который сейчас представлен в Новом музее Берлина). Автором скульптуры считается скульптор Тутмос, в руинах мастерской которого бюст найден.

Все еще идут споры, была ли Нефертити женщиной-фараоном. Но если она действительно похоронена как фараон, это «могло бы стать величайшим археологическим открытием за всю историю».