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Ученые считают, что нашли тайную гробницу Нефертити

21.02.2020 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Египтологи считают, что им удалось найти секретную комнату, где была похоронена древнеегипетская царица Нефертити. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Nature.

Ученые считают, что нашли тайную гробницу Нефертити
Царица Нефертити

Теория погребения Нефертити была впервые предложена в 2015 году британским египтологом, который считал, что за могилой короля Тута могут быть секретные камеры. Теория была подкреплена первоначальными исследованиями в том же году.

Три года спустя другая команда опровергла эту теорию: она исследовала область вокруг могилы фараона, и пришла к выводу, что там ничего нет.

Но, возможно, теперь в этой истории будет поставлена точка. Отчет пока не опубликован, но журнал Nature узнал подробности нового исследования, представленного в Верховный совет древностей Египта в начале февраля.

Скорее всего, что-то есть за северной стеной погребальной камеры. Как показало радиолокационное исследование, за стенами гробницы Тутанхамона в Долине Царей в Египте может находиться тайное помещение. Судя по данным, оно около двух метров в высоту и десяти метров в длину.

Могила древнеегипетского правителя Тутанхамона была обнаружена почти сто лет назад в 1922 году. Он правил приблизительно в 1332−1323 годах до н. э.

Нефертити — это «главная супруга» древнеегипетского фараона Эхнатона (Аменхотепа IV, правившего примерно в 1351−1334 до н. э.). Царица широко известна благодаря обнаруженному в 1912 году экспедицией Людвига Борхардта своему скульптурному бюсту (который сейчас представлен в Новом музее Берлина). Автором скульптуры считается скульптор Тутмос, в руинах мастерской которого бюст найден.

Все еще идут споры, была ли Нефертити женщиной-фараоном. Но если она действительно похоронена как фараон, это «могло бы стать величайшим археологическим открытием за всю историю».

 
 
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Египтологи считают, что им удалось найти секретную комнату, где была похоронена древнеегипетская царица Нефертити. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Nature.
 
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