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Шестимесячная девочка укусила зарядку от смартфона и оказалась в реанимации

21.02.2020 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание The Daily Mail сообщило о случае, который едва не привел к трагедии. Шестимесячная девочка в Бразилии укусила зарядный провод смартфона, который в этот момент был подключен к электросети — малышку ударило током.

Шестимесячная девочка укусила зарядку от смартфона и оказалась в реанимации
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Steve Johnson / Unsplash

Девочка спала в комнате рядом с подключенным к зарядке мобильным телефоном. Взрослые не заметили, как она проснулась и потянула зарядный провод в рот — в этот момент ее ударило током. Причем настолько сильно, что в доме выбило автоматический выключатель, девочка потеряла сознание.

Ее срочно доставили в больницу с обширными ожогами на лице и руках. Но врачей в реанимации беспокоило не только это — маленькая пациентка могла задохнуться из-за скопившейся в дыхательных путях слюны, ее пришлось срочно удалять. Позже девочку перевели в палату интенсивной терапии. Скорее всего, ее жизни уже ничего не угрожает.

 
 
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Издание The Daily Mail сообщило о случае, который едва не привел к трагедии. Шестимесячная девочка в Бразилии укусила зарядный провод смартфона, который в этот момент...
 
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