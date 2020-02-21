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Загадка на выходные. Попробуйте решить задачу из собеседования в Apple

21.02.2020 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Утверждается, что эта загадка входит в собеседование для желающих устроиться на работу в Apple. Проверить сейчас непросто, но, по нашему мнению, она вполне достойна того, чтобы использоваться в империи, созданной Джобсом, — ведь здесь нужна сообразительность. Вместе с тем решение буквально на поверхности.

Кадр из фильма "Теория большого взрыва"
Кадр из фильма «Теория большого взрыва»

Итак, Шелдон Купер из «Теории большого взрыва» проходит некий квест, приз в котором — гора сокровищ. Он успешно прошел почти все стадии, и молодому гению остается последнее испытание. Перед ним две двери, около каждой из которых стоит страж. За одной из этих дверей — сокровище, за второй — смертельно опасный лабиринт.

Известно, оба стража знают, где именно сокровище. Также известно, что один из них всегда говорит правду, а второй — всегда лжет (причем неизвестно, кто есть кто). У Шелдона есть право задать всего один вопрос любому из стражников.

Итак, что должен Купер спросить, чтобы гарантированно получить сокровище?

Ответ

Он должен спросить: «Если я спрошу у другого стражника, за какой дверью сокровище, на какую из двух он укажет?»

Решение

Для того, чтобы Шелдон смог найти нужную ему дверь, требуется сформулировать вопрос так, чтобы его можно было задать любому из стражников с одинаковым результатом — мы же не знаем, какой именно страж всегда говорит правду, а какой врет. Зато любой из стражников знает, кем является его товарищ — лгуном или правдивым. Этим и воспользуемся.

Идеальным вопросом в данном случае является «Если я спрошу у другого стражника, за какой дверью сокровище, на какую из двух он укажет?».

В случае, если перед нами «правдивый» страж, он покажет на дверь, за которой будет смертельный лабиринт — это логично, так как «лживый» коллега в любом случае соврет нам.

В случае же, если перед нами «лживый» стражник, он… тоже укажет нам на дверь, за которой смертельный лабиринт. Ведь он знает, что его правдивый коллега укажет нам настоящую дверь, но правду об этом он сказать не может — приходится лгать.

В результате мы имеем, что, невзирая на то, кто перед Шелдоном, стражник в любом случае покажет ему на дверь, за которой смертельный лабиринт. И нашему гению остается только открыть другую дверь и забрать вознаграждение.

 
 
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Утверждается, что эта загадка входит в собеседование для желающих устроиться на работу в Apple. Проверить сейчас непросто, но, по нашему мнению, она вполне достойна...
 
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