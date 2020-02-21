Чем iPhone лучше любого Android-смартфона

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали о семи важных особенностях Android-смартфонов, которых пока нет в дорогих iPhone. Впрочем, у смартфонов «яблочной» компании также есть ряд весомых достоинств — как правило, их либо нет в принципе на устройствах от конкурентов, либо они работают хуже.

Время поддержки производителем

Первая и, наверное, одна из самых весомых фишек iPhone (и других гаджетов Apple) — это время поддержки от самой компании. Проще говоря: купив сегодня флагманский Android-смартфон с ценой зачастую выше тысячи долларов, вы в лучшем случае сможете рассчитывать на обновление системы до новых версий в течение двух лет.



Скриншот официального сайта Apple

То есть приобретенный несколько лет назад топовый смартфон на Android 8 обновится максимум до нынешнего Android 10. Следующей версии операционной системы вы, скорее всего, не дождетесь — придется покупать новый смартфон. Несколько в меньшей мере это касается более мелких «заплаток» с прошивками системы безопасности — но и они вряд ли будут приходить дольше, чем в течение трех лет.

С iPhone все не так: смартфоны Apple получают следующие обновления мобильной iOS в течение минимум пяти лет. Грубо говоря, iPhone 6s, вышедший на рынок в 2015 году, прекрасно работает на самой последней версии iOS 13. Это также касается компьютеров Mac и iPad. Скорее всего, устройства, работающие на iOS 13, обновятся и до грядущей iOS 14.

Смартфоны Apple очень мощные

Этот пункт косвенно связан с предыдущим. Последние несколько лет новые iPhone оказываются на голову производительнее аналогичных устройство от компаний-конкурентов. За это в первую очередь нужно благодарить процессоры линейки «A» от самой Apple, которые используются в ее мобильных устройствах. В смартфоне от любого другого бренда таких процессоров не будет.



На скриншоте показывается производительность процессора Apple A13 Boinic в сравнении с чипами, использующимися в топовых Android-смартфонах

Многие наверняка могут возразить: мой Android-смартфон работает ничуть не хуже по сравнению с любым iPhone, разницы в скорости не ощущается. В целом это так, но только определенное время: запас по мощности у iPhone ощутимо выше. В том числе благодаря этому они дольше поддерживаются производителем, ведь в каждой новой версии ОС добавляются новые, более «прожорливые» функции, на которые затрачиваются доступные ресурсы системы.

Еще один момент: смартфоны Apple намного лучше оптимизированы. За счет того, что над софтом и аппаратной частью работает одна компания, а не несколько, iPhone даже с 4 ГБ оперативной памяти работают также плавно, как Android-гаджеты с 8 или 12 ГБ памяти.

Огромный выбор аксессуаров



Скриншот с YouTube

Давайте честно: выбор аксессуаров и гаджетов-компаньонов для устройств от Apple намного шире, чем в стане Android-смартфонов. Зайдя в любой супермаркет, вы почти со 100-процентной вероятностью обнаружите там множество чехлов, бамперов, защитных стекол для экрана и других «финтифлюшек» практически для любой из актуальных моделей iPhone. Попробуйте в том же магазине найти что-нибудь для вашего Samsung или Huawei трехлетней давности.

Но дело не ограничивается смартфонами. Аксессуары от сторонних производителей с успехом продаются и для других гаджетов от Apple. Как пример — чехлы для беспроводных наушников AirPods. Попробуйте назвать хотя бы еще один бренд, для гарнитуры которой сторонние компании будут производить чехлы.

Классный магазин приложений без вирусов

Сразу же отметим: назвать магазин приложений Play Маркет от Google «ущербным» нельзя — все важные приложения и игры, которыми мы пользуемся каждый день, там точно найдутся. Но в App Store от Apple ситуация обстоит еще лучше.

Первое и, наверное, самое важное его отличие от Play Маркет — практически полное отсутствие вирусов. Скачав бесплатную и уж тем более платную программу из магазина Apple, вы не поставите свое устройство в опасное положение.



Фото: pixabay.com

Второй пункт — качество приложений. Из-за жестких требований Apple к разработчикам опубликовать свою программу в App Store им ощутимо сложнее, чем в Play Маркет. Впрочем, у этого есть и обратная сторона: платежеспособность пользователей iPhone выше, чем у владельцев Android-смартфонов.

Благодаря этому на площадке Apple разработчики зарабатывают гораздо больше по сравнению с магазином Apple. Это в свою очередь влияет на весь рынок. Нередко именно в App Store новые игры появляются раньше, чем у конкурентов: на них зарабатывать проще. К тому же взломанных версий таких программ на порядок меньше — опять же риск потери прибыли меньше.

Экосистема

Наряду с длительной поддержкой смартфонов производителем этот пункт является одним из самых главных козырей приверженцев устройств Apple.

Наверняка вы слышали от знакомых «яблочников» о едва ли не магических свойствах их техники, которая каким-то неведомым образом взаимодействует друг с другом. Это, конечно, преувеличение, но экосистема Apple на самом деле более продвинутая, чем у остальных.



Фото: pixabay.com

Если говорить на конкретных примерах, то на ум сразу приходит функция AirDrop. С ее помощью между теми же iPhone, iPad и MacBook получится быстро перекидывать файлы беспроводным способом. Причем это работает не только с гаджетами одного владельца, но и другой техникой Apple, находящейся неподалеку.

Сюда же запишем и практически полную синхронизацию между всеми устройствами Apple, на которых выполнен вход из одного профиля Apple ID. В таком случае на всех ваших устройствах автоматически появятся все сообщения, настройки, пароли от Wi-Fi, закладки в браузере, видео, фотографии, заметки и другие важные настройки, которые есть на одном из гаджетов.

Сюда же относится и эталонная система резервного копирования (бэкапов). При потере или смене смартфона новый гаджет — опять же беспроводным способом через iCloud — получится восстановить в точности таким, каким был и ваш предыдущий девайс. Восстановится все, вплоть до еще не отправленных сообщений и электронных писем. Ранее введенные пароли также сохранятся — вбивать их заново не придется.

А еще в iOS на iPhone на уровне системы реализована поддержка гаджетов-компаньонов. Проще говоря: вам не придется, купив наушники AirPods, заходить в настройки смартфона, чтобы их подключить. Все, что потребуется от пользователя, — это открыть кейс с гарнитурой. Подключение произойдет автоматически и с красивой анимацией.

Статусность (вне конкурса)

Давайте начистоту: iPhone, во всяком случае в наших широтах, многими все еще воспринимается как предмет, демонстрирующий статус его владельца. Кто бы что ни говорил, новенький iPhone 11 Pro Max на барной стойке на условной Зыбицкой привлечет к вам больше внимания, чем тот же флагманский Xiaomi. И фраза «Топ за свои деньги» не сработает.

Хорошо это или плохо, судить мы не возьмемся. Но факт остается фактом: яблочко на задней панели телефона все еще является вожделенным. Но надолго ли?

А какие фишки iPhone больше всего нравятся вам? Расскажите нам в комментариях!

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