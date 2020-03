Три видеоигры, которые мы ждем в марте

Источник материала: IT.Tut.by

Игровая индустрия постепенно просыпается от зимней спячки, и появляются новые игры, о которых стоит, а главное — хочется говорить. Их немного, но каждая внутри своего жанра — потенциальный хит.

Ori and the Will of the Wisps

Жанр платформеров, кажется, переживает второе рождение. В последние годы появилось столько игр с двухмерной перспективой, что можно запутаться. Персонажи с мечами, бегущие на экране слева направо, сражения с самыми причудливыми боссами, витиеватые уровни… В калейдоскопе очень похожих между собой игр одна выделяется особенно ярко. Ori and the Blind Forest подкупала милым главным героем-зверьком, красивейшим артом и драматичным сюжетом. И в этом году у нее появится сиквел.

Ori and the Will of the Wisps, по всей видимости, развивает все то лучшее, чем мог похвастаться оригинал. Главный герой Ори все так же задорно бегает и прыгает среди волшебного леса и сражается со злыми духами и страшными монстрами. Причем, как и в первой части, за флером сказочной истории скрывается вполне хардкорная игра, где важны реакция и точность движений. С виду детский платформер порой может свести с ума своей сложностью. Но победа над боссом после десятка попыток подарит ни с чем не сравнимые эмоции.

Nioh 2

Дата выхода: 13 марта Платформы: PlayStation 4

Говоря про сложные игры, нельзя не упомянуть и Nioh 2. Продолжение экшена про самурая, который сражается с хтоническими монстрами из японских мифов, выйдет спустя два для после Ori and the Will of the Wisps. Сиквел в лучших традициях жанра исправляет недочеты оригинала и полирует особенно удавшиеся механики.

Авторы вдохновлялись серией Dark Souls и даже не скрывают этого, поэтому приготовьтесь к тому, что каждая встреча с противником может обернуться постыдным поражением. Но в этот раз битвы хотя бы будут происходить на фоне красочных и живописных декораций — первая часть в этом смысле была уж слишком темной и мрачной. К тому же вы не найдёте более красивой и поэтичной игры, где самурай сражается с демоном посреди древнего японского храма.

Doom Eternal

Дата выхода: 20 марта Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Про Doom Eternal можно писать много, но на самом деле важна только одна вещь. Это все тот же гротескный шутер про войну с демонами, которые вторглись на Землю и почти разрушили человеческую цивилизацию. Громкий, кровавый, взбалмошный, с практически идеальным темпоритмом — одним словом, Doom как он есть.

Тут можно резать бензопилой демонов, отрывать им головы, стрелять в упор из гранатомета, заковывать в лед и втаптывать в землю тяжелым сапогом. И это только верхушка айсберга. Для второй части перезапуска знаменитейшей серии авторы наворотили тонну новых способов убивать исчадий ада, заполонивших каждый уголок нашей планеты. Нет никаких сомнений, что Doom Eternal станет одной из лучших игр 2020 года. А что авторы придумают в третьей части — страшно подумать.