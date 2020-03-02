15 белорусских школьников стали призерами московской олимпиады по программированию

Источник материала: IT.Tut.by

На финале московской олимпиады по программированию «Технокубок» 15 школьников из Беларуси были награждены дипломами соревнования: два из них — I степени, три — II степени, десять — III степени. Об этом 42.TUT.BY сообщил тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Борунов.



Финал Технокубка 2018/2019 в Москве. Фото: пресс-слухба олимпиады для школьников «Технокубок» / ВКонтакте

В воскресенье, 1 марта, на 17 площадках семи стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины — прошел очный заключительный этап олимпиады для школьников по программированию «Технокубок».

Организаторами олимпиады выступали Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, компания Mail.ru Group. Победители и призеры соревнования получают льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России.

На финал «Технокубка» приехали 578 участников, причем в отборах участвовали более 4500 человек. Участники должны были решить за три часа 8 алгоритмических задач, причем разработанные ими программы отправлялись в автоматическую систему тестирования на платформе Codeforces. В таблице результатов выше оказывался участник, который написал наибольшее количество программ верно и сдал их на проверку ранее других участников.

В итоге 15 школьников из Беларуси приехали домой с дипломами олимпиады.

Дипломы I степени получили: Сергей Процкий, ГУО «Лицей БГУ» (9 абсолютное место из 578, 8037 баллов); Станислав Дамасевич, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (24 абсолютное место, 6815 баллов).

Дипломы II степени достались следующим ребятам: Андрей Костяной, ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» (28 абсолютное место, 6147 баллов); Андрей Мищенко, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (34 абсолютное место, 6046 баллов); Егор Кучар, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (52 абсолютное место, 5855 баллов).

И дипломы III степени — у 10 школьников: Ярослав Борисов, ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» (64 абсолютное место, 5788 баллов); Павел Санкин, ГУО «Лицей БГУ» (65 абсолютное место, 5771 балл); Константин Смирнов, ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» (67 абсолютное место, 5764 балла); Антон Керножицкий, ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева» (71 абсолютное место, 5746 баллов); Антон Харрасов, ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» (86 абсолютное место, 5607 баллов); Максим Шишков, ГУО «Средняя школа № 41 г. Витебска» (64 абсолютное место, 5788 баллов); Владислав Анохов, ГУО «Лицей БГУ» (111 абсолютное место, 5393 балла); Юлия Дроздова, ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» (113 абсолютное место, 5384 балла); Даниил Забавский, ГУО «Гимназия № 10 г. Минска» (138 абсолютное место, 5091 балл); Денис Логунов, ГУО «Лицей БГУ» (141 абсолютное место, 5080 баллов).