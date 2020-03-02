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Студентка из Канады нашла 17 новых планет. Одна из них потенциально обитаема

02.03.2020 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Студетнка из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема, сообщает Phys.org.

Студентку зовут Мишель Кунимото (Michelle Kunimoto), свое открытие она сделала путем объединения информации, собранной во время миссии NASA «Кеплер» с 2009 по 2018 годы. Ей удалось обнаружить 17 экзопланет, одна из которых — KIC-7340288 b — в полтора раза больше Земли и находится в обитаемой зоне своей звезды.

Мишель добавила, что это «захватывающая находка». Ведь сегодня в потенциально обитаемых зонах обнаружено только 15 небольших планет, найденных «Кеплером». Известно, что KIC-7340288 b делает полный оборот вокруг своей звезды за 142 земных дня и «находится на расстоянии около тысячи световых лет от нас».

Также известно, что в своей работе Мишель использовала Метод транзитной фотометрии — способ обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Метод позволяет узнать базовые характеристики планеты — например размер и время полного оборота вокруг своей звезды.

 
 
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Студетнка из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема, сообщает Phys.org.
 
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