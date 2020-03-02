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Студентка из Канады нашла 17 новых планет. Одна из них потенциально обитаема
02.03.2020 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Студетнка из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема,
Студентку зовут Мишель Кунимото (Michelle Kunimoto), свое открытие она сделала путем объединения информации, собранной во время миссии NASA «Кеплер» с 2009 по 2018 годы. Ей удалось обнаружить 17 экзопланет, одна из которых — KIC-7340288 b — в полтора раза больше Земли и находится в обитаемой зоне своей звезды.
Мишель добавила, что это «захватывающая находка». Ведь сегодня в потенциально обитаемых зонах обнаружено только 15 небольших планет, найденных «Кеплером». Известно, что KIC-7340288 b делает полный оборот вокруг своей звезды за 142 земных дня и «находится на расстоянии около тысячи световых лет от нас».
Также известно, что в своей работе Мишель использовала Метод транзитной фотометрии — способ обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Метод позволяет узнать базовые характеристики планеты — например размер и время полного оборота вокруг своей звезды.
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Студетнка из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема, сообщает Phys.org.
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