Российский истребитель перехватил противолодочный самолет над Камчаткой

Источник материала: IT.Tut.by

В России показали на видео перехват «вражеского» самолета истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота. Это произошло во время учений по охране воздушных границ России.

Роль вражеской машины играл противолодочный самолет Ил-38. В ходе учений МиГ-31 поднялся с аэродрома имени Витуса Беринга в Елизово, настиг «противника», а затем принудил изменить курс и приземлиться.

Ил-38 — основной противолодочный самолет России, на вооружении он состоит с 60-х годов XX века. Для борьбы с подлодками он использует свободнопадающие бомбы, морские мины, противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды.