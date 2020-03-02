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Российский истребитель перехватил противолодочный самолет над Камчаткой

02.03.2020 15:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В России показали на видео перехват «вражеского» самолета истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота. Это произошло во время учений по охране воздушных границ России.

Роль вражеской машины играл противолодочный самолет Ил-38. В ходе учений МиГ-31 поднялся с аэродрома имени Витуса Беринга в Елизово, настиг «противника», а затем принудил изменить курс и приземлиться.

Ил-38 — основной противолодочный самолет России, на вооружении он состоит с 60-х годов XX века. Для борьбы с подлодками он использует свободнопадающие бомбы, морские мины, противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды.

 
 
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В России показали на видео перехват «вражеского» самолета истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота. Это произошло во время учений по охране воздушных границ...
 
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