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Российский истребитель перехватил противолодочный самолет над Камчаткой
02.03.2020 15:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В России
Роль вражеской машины играл противолодочный самолет Ил-38. В ходе учений МиГ-31 поднялся с аэродрома имени Витуса Беринга в Елизово, настиг «противника», а затем принудил изменить курс и приземлиться.
Ил-38 — основной противолодочный самолет России, на вооружении он состоит с 60-х годов XX века. Для борьбы с подлодками он использует свободнопадающие бомбы, морские мины, противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды.
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