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Осторожно, фейк. Почему не стоит верить «письму от белорусского медучерждения» о коронавирусе

02.03.2020 14:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилось несколько десятков читателей с вопросом, действительно ли первые данные о «зараженных коронавирусом» в Беларуси были доступны еще 12 февраля. Причиной послужило письмо с ложным сообщением, отправленное со скомпрометированного электронного ящика РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Объясняем, почему не стоит верить этим «письмам».

Осторожно, фейк. Почему не стоит верить «письму от белорусского медучерждения» о коронавирусе
Фото: Reuters

Мы ранее писали, что с почтового ящика Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии были разосланы письма с ложным сообщением, будто в Беларуси зафиксировано шесть случаев коронавируса. Причем в «теле» письма содержалась ссылка, которая вела к скачиванию вируса.

Однако позже оказалось, что скомпрометирован еще один электронный ящик — niipulm@tut.by, принадлежащий государственному учреждению «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии». В редакцию TUT.BY на протяжении последних четырех дней поступило множество сообщений от читателей, которые увидели в Сети фотографию фальшивого письма, отправленного якобы от имени РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.

Причем, судя по географии обращений, письмо получили не только жители Минска, но и в регионах.

В самом РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 42.TUT.BY подтвердили, что это ложное сообщение. «Мы ничего не писали и не отправляли, нашу почту взломали», — сообщили нам, добавив, что центр уже обратился в правоохранительные органы.

Напомним, что первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зафиксирован 27 февраля: тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

И 1 марта Минздрав сообщил, что у белоруски из Витебской области один из тестов на коронавирус дал положительный результат.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратилось несколько десятков читателей с вопросом, действительно ли первые данные о «зараженных коронавирусом» в Беларуси были доступны еще...
 
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