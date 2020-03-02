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Осторожно, фейк. Почему не стоит верить «письму от белорусского медучерждения» о коронавирусе
02.03.2020 14:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В редакцию TUT.BY обратилось несколько десятков читателей с вопросом, действительно ли первые данные о «зараженных коронавирусом» в Беларуси были доступны еще 12 февраля. Причиной послужило письмо с ложным сообщением, отправленное со скомпрометированного электронного ящика РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Объясняем, почему не стоит верить этим «письмам».
Мы ранее
Однако позже
Причем, судя по географии обращений, письмо получили не только жители Минска, но и в регионах.
В самом РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 42.TUT.BY подтвердили, что это ложное сообщение. «Мы ничего не писали и не отправляли, нашу почту взломали», — сообщили нам, добавив, что центр уже обратился в правоохранительные органы.
Напомним, что первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зафиксирован 27 февраля: тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
И 1 марта Минздрав
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В редакцию TUT.BY обратилось несколько десятков читателей с вопросом, действительно ли первые данные о «зараженных коронавирусом» в Беларуси были доступны еще...
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