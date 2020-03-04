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Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров возрастом в 75 миллионов лет

04.03.2020 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи случайно заметили в черепах утконосых динозавров гипакозавров скопление прекрасно сохранившихся клеток — хотя этим костям примерно 75 миллионов лет. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на National Science Review.

Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров возрастом в 75 миллионов лет
Изображение: Alida Bailleul / Nature

Сообщается, что эти динозавры жили на севере США 75 миллионов лет назад, а их остатки обнаружили в начале 1980-х годов.

В 2020 году палеонтологи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая и Университета штата Северная Каролина проводили микроскопические исследования фрагментов костей детенышей гипакрозавра в Музее Скалистых гор в городе Бозмен (штат Монтана), где хранятся черепа, когда в одном из фрагментов исследователь заметила несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости.

В этих скоплениях клеток ученым удалось обнаружить белки, хромосомы и признаки ДНК. Причем в интервью National Geographic один из участников исследовательской группы сказал, что не хочет называть это ДНК, так как «осторожен и не хочет преувеличивать результаты», однако в этих клетках «есть что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК».

Если это подтвердится, тогда окажется, что генетический материал может существовать гораздо дольше, чем мы думали.

Одна из многих причин, почему мы не сможем воскресить динозавров для «Парка юрского периода», заключается в том, что, как полагается, ДНК не может храниться так долго, даже в янтаре. По расчетам, период полураспада составляет около 521 года, поэтому даже в самых лучших условиях всего через 5,3 миллиона лет нити станут полностью нечитаемыми.

Но если в костях возрастом в 75 миллионов лет действительно найдут ДНК, это будет научным прорывом. Правда, на воскрешение динозавров нам все равно не хватит сведений, так как не получится восстановить полную последовательность генома.

 
 
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Исследователи случайно заметили в черепах утконосых динозавров гипакозавров скопление прекрасно сохранившихся клеток — хотя этим костям примерно 75 миллионов...
 
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