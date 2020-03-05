ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грейпфрут и цитрусовые лучше не есть, если вы пьете лекарства. Объясняем почему

05.03.2020 08:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Первые исследования о влиянии грейпфрута на лекарства были опубликованы еще около 20 лет назад. Но до сих пор об этом знают не все. Другие цитрусы и их соки могут действовать по похожему принципу. 42.TUT.BY объясняет, в чем причина несовместимости этих фруктов с медпрепаратами и кому нужно особенно следить за рационом.

Грейпфрут и цитрусовые лучше не есть, если вы пьете лекарства. Объясняем почему
Фото: Charles Deluvio, unsplash.com

Что такого опасного находится в грейпфруте

В самом фрукте — ничего. Наоборот, в грейпфруте содержится много полезных для организма элементов: витамины С и B2, такие вещества, как железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и даже кальций. То есть людям, не принимающим медикаменты, можно не беспокоиться и есть фрукты дальше.

Проблема начинается, как только соединения съеденного фрукта (фуранокумарины) начинают действовать на наши органы пищеварительной системы, а те в свою очередь — переваривать медикаменты. Объясним, что именно происходит.

Некоторые лекарства запускают обменный процесс, подразумевающий окисление действующего вещества ферментами, которые принадлежат к суперсемейству цитохрома P450. Особенно важна изоформа 3A4 из этого семейства: она участвует в биоинактивации практически 50% всех лекарств. Биоинактивация — это процесс, который преобразует ксенобиотики (чуждые организму вещества) в менее токсичные производные.

Важно и расположение изоформы 3A4 — это эпителиальные клетки, выстилающие тонкий кишечник и толстую кишку, и паренхимные клетки печени (гепатоциты). То есть все лекарственные средства, которые мы употребляем перорально, то есть через рот, проходят процесс обмена веществ дважды, прежде чем они достигнут кровеносной системы. Процент абсорбированного лекарства уменьшается естественным образом.

Грейпфрут и цитрусовые лучше не есть, если вы пьете лекарства. Объясняем почему
Фото: unsplash.com

Например, фелодипин, который применяют для лечения высокого кровяного давления, после метаболических процессов снижает свою способность усваиваться до 15% от нужной дозы. Это в норме.

Когда мы съедаем грейпфрут (и, вероятно, другие цитрусы), он снижает активность 3A4 в тонкой кишке и печени — таким образом, способность лекарства усваиваться потенциально увеличивается. Соответственно, человек получает передозировку препарата.

Кого это особенно касается?

  • Женщин, которые пьют противозачаточные гормональные таблетки.
  • Людей, принимающих антидепрессанты.
  • Гипертоников и лекарств, которые они принимают.
  • Тех, кто проходит восстановление после лечения от рака.
  • Полный список лекарственных веществ, расщепление которых нарушается при употреблении грейпфрута, можно посмотреть здесь.

Наука все еще продолжает изучать вопрос взаимодействия цитрусов и медикаментов. Например, с 2008 по 2012 год ученые увеличили список не совместимых с грейпфрутом лекарств с 17 до 43. Но уже сегодня, чтобы обезопасить себя, внимательно читайте инструкции к лекарствам: чаще всего информация о несовместимости с продуктами питания там указана.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые исследования о влиянии грейпфрута на лекарства были опубликованы еще около 20 лет назад. Но до сих пор об этом знают не все. Другие цитрусы и их соки могут...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Что подарить из техники на 8 Марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика