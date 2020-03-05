Грейпфрут и цитрусовые лучше не есть, если вы пьете лекарства. Объясняем почему

Источник материала: IT.Tut.by

Первые исследования о влиянии грейпфрута на лекарства были опубликованы еще около 20 лет назад. Но до сих пор об этом знают не все. Другие цитрусы и их соки могут действовать по похожему принципу. 42.TUT.BY объясняет, в чем причина несовместимости этих фруктов с медпрепаратами и кому нужно особенно следить за рационом.



Фото: Charles Deluvio, unsplash.com

Что такого опасного находится в грейпфруте

В самом фрукте — ничего. Наоборот, в грейпфруте содержится много полезных для организма элементов: витамины С и B2, такие вещества, как железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и даже кальций. То есть людям, не принимающим медикаменты, можно не беспокоиться и есть фрукты дальше.

Проблема начинается, как только соединения съеденного фрукта (фуранокумарины) начинают действовать на наши органы пищеварительной системы, а те в свою очередь — переваривать медикаменты. Объясним, что именно происходит.

Некоторые лекарства запускают обменный процесс, подразумевающий окисление действующего вещества ферментами, которые принадлежат к суперсемейству цитохрома P450. Особенно важна изоформа 3A4 из этого семейства: она участвует в биоинактивации практически 50% всех лекарств. Биоинактивация — это процесс, который преобразует ксенобиотики (чуждые организму вещества) в менее токсичные производные.

Важно и расположение изоформы 3A4 — это эпителиальные клетки, выстилающие тонкий кишечник и толстую кишку, и паренхимные клетки печени (гепатоциты). То есть все лекарственные средства, которые мы употребляем перорально, то есть через рот, проходят процесс обмена веществ дважды, прежде чем они достигнут кровеносной системы. Процент абсорбированного лекарства уменьшается естественным образом.



Фото: unsplash.com

Например, фелодипин, который применяют для лечения высокого кровяного давления, после метаболических процессов снижает свою способность усваиваться до 15% от нужной дозы. Это в норме.

Когда мы съедаем грейпфрут (и, вероятно, другие цитрусы), он снижает активность 3A4 в тонкой кишке и печени — таким образом, способность лекарства усваиваться потенциально увеличивается. Соответственно, человек получает передозировку препарата.

Кого это особенно касается?

Женщин, которые пьют противозачаточные гормональные таблетки.

Людей, принимающих антидепрессанты.

Гипертоников и лекарств, которые они принимают.

Тех, кто проходит восстановление после лечения от рака.

Полный список лекарственных веществ, расщепление которых нарушается при употреблении грейпфрута, можно посмотреть здесь .

Наука все еще продолжает изучать вопрос взаимодействия цитрусов и медикаментов. Например, с 2008 по 2012 год ученые увеличили список не совместимых с грейпфрутом лекарств с 17 до 43. Но уже сегодня, чтобы обезопасить себя, внимательно читайте инструкции к лекарствам: чаще всего информация о несовместимости с продуктами питания там указана.