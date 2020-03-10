«Бумажный тигр» для пропаганды или машина будущего. В Польше оценили перспективы Су-57

Источник материала: IT.Tut.by

Спустя 10 лет после выпуска первого прототипа российского истребителя пятого поколения его серийное производство «раскачивается» очень медленно. Тем не менее самолет уже разрекламирован как ультрасовременная машина, способная справиться и с F-22, и с F-35. Польское издание defense24.pl оценило , является ли Су-57 настоящим прорывом в российской авиации или это просто «бумажный тигр» и плод пропаганды.



Фото: wikipedia.org

Как и любое другое инновационное вооружение, самолеты пятого поколения на ранних стадиях разработки дороги и имеют кучу проблем. Множество технических неполадок связано с надежностью и эксплуатационной готовностью американского F-35A Lightning II, огромных затрат потребовал F-22 Raptor, не особо радужно идут дела и у китайского J-31. Сейчас к клубу держав, разработавших свое пятое поколение, присоединилась и Россия.

Разработка самолета началась в 2002 году, для реализации программы ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) было выбрано ОКБ Сухого. Изначально проект назывался Т-50. Летные испытания трех опытных образцов начались в 2007 году, они выявили недостаточную надежность двигателей и прочность планеров, так что первый полет состоялся только 29 января 2010 года.

Компромиссный самолет

С точки зрения дизайна Су-57 — продолжение концепции успешного советского тяжелого истребителя Су-27 и его версий, включая Су-30 и Су-35. Тем не менее, пишет польское издание, визуально российский истребитель пятого поколения больше всего похож на своего главного конкурента, американский F-22 Raptor.

Оба самолета — тяжелые двухмоторные истребители с пониженной радиолокационной заметностью. Однако конструкторы российской машины выбрали компромиссный вариант между малозаметностью и традиционной для самолетов ОКБ Сухого высокой маневренностью. Отсюда, например, возникла конструкция воздухозаборников, которые обеспечивают отличную подачу воздуха к двигателям во время маневрирования, но при этом очень сильно демаскируют машину.

В результате Су-57 получился довольно компромиссным самолетом. Насколько это решение оправданно? Уже сейчас ясно, что конструкции свойственны проблемы, связанные с работой энергоблока и недостаточной производительностью, отмечает defense24.pl.





Вместо ожидаемых двигателей с изменяемым вектором, тягой около 19 тонн и высокими эксплуатационными характеристиками ранние машины оснащаются «Изделиями 117» на базе двигателей АЛ-41, используемых в Су-35С. Это тоже неплохой вариант, но тяга его не превышает 14,9 тонны. Специализированный движок для Су-57, «Изделие 30», был запущен только в конце 2016 года, а в воздухе его начали испытывать в декабре 2017-го — и еще не закончили.

Такие же проблемы присутствуют и в других системах самолета — например, отражающих покрытиях и РЛС. Предполагается, что самолет получил ультрасовременную систему с активной фазированной решеткой, дающей угол обзора 270 градусов в передней полусфере благодаря расположению антенн не только на фюзеляже, но и на крыльях.

Однако, пишет издание, большинство из этих революционных решений работают только в условиях лаборатории, а при эксплуатации в реальных условиях РЛС демонстрирует многочисленные проблемы. Такое мнение выражают индийские эксперты, а Индия — самая ориентированная страна по этому вопросу (не считая самой России), так как с 2007 по 2018 год Дели и Москва совместно участвовали в программе разработки истребителей пятого поколения.

В итоге индийская сторона раскритиковала российскую за отсутствие прозрачности в совместной работе, высокую стоимость и недостаточную результативность программы. В итоге Индия из нее вышла. Кстати, именно отказ Дели сотрудничать стал одной из причин задержек работ над Су-57.

Тем не менее проект удалось довести до стадии серийного производства, и в июне 2019 года был торжественно подписан контракт, по которому ВКС России получат к 2028 году целых 76 самолетов. Других заказчиков у машины пока нет.

Куча проблем

Польское издание пишет, что революционность и успешность Су-57 сильно преувеличена — это касается недоработанности, «детских болезней» и изначально компромиссных решений. Венцом недоработок стала катастрофа одного из первых самолетов серии, произошедшая в декабре 2019 года. Считается, что причиной крушения стал сбой цифровой системы управления — правда, система катапультирования сработала штатно и пилот успешно покинул самолет.



Фото: express.co.uk

Большие вопросы вызывает и арсенал Су-57. Во-первых, большинство самых современных систем вооружения, которые разработаны российским ВПК, определенно не поместятся внутрь фюзеляжа самолета (а именно там стараются укрыть оружие для самолетов пятого поколения с целью повышения незаметности). Это означает, что вооружение предстоит подвешивать снаружи, как на самолетах поколений 4 и 4+. Менее габаритные ракеты, вроде версии гиперзвукового «Кинжала», только появляются.

Важной частью повышения боевых возможностей Су-57 являются работы над ракетой малой дальности Р-74М2, небольшие размеры которой позволяют использовать ее в контейнерах у основания крыльев. Вдоль корпуса расположены два основных отсека, каждый с тремя подвесками для вооружения. В них могут быть расположены ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-77М с активной радиолокационной боеголовкой, или ракеты «воздух-земля», либо управляемые бомбы. Другие вооружения еще только разрабатываются и, возможно, будут уникальными и предназначенными исключительно для Су-57.

Невзирая на это, пишет издание, сейчас создается впечатление, что какой-то уникальной тактики применения для Су-57 нет. Фактически он просто рассматривается как очередной тяжелый многоцелевой самолет, возможно, с несколько большими боевыми возможностями. Также его могут использовать как испытательную платформу для других новейших самолетов — таких, как будущий российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА.

Тупик или удачное сочетание?

Сама по себе концепция многозадачной машины достаточно нова для российской авиации. До появления таких самолетов, как Су-30СМ или МиГ-29СМТ, самолеты советских и российских ВВС/ВКС решали довольно узкий спектр задач в зависимости от класса. Тяжелые и легкие истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики делали свою работу. Сейчас же границы между разными классами все больше размываются.

Что касается планов использования Су-57, пишет defense24.pl, то они пока весьма загадочны, как и результаты первых испытаний этих самолетов в Сирии. В 2018 году два истребителя совершили несколько вылетов с базы в Хмеймиме, в основном нанося удары по наземным целям и используя в том числе ракеты с дальностью более 500 километров. Вероятно, основная цель тестов заключалось в проверке датчиков и решений, касающихся радиолокационной малозаметности самолетов. Самолеты всегда сопровождались истребителями Су-35С и машинами ДРЛО А-50У.



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Можно предположить, продолжает издание, что Су-57 является детищем «гонки вооружений», когда важен вопрос престижа — не отстать от США, первыми поставившими в строй истребители пятого поколения с технологиями малозаметности. Западная концепция использования авиации обычно опиралась на качество и технологическое превосходство, а не на количество самолетов.

Советская концепция ранее предполагала развертывание большого количества узкоспециальных машин разных классов, которые должны были «перегрузить» и сломить ПВО противника — отсюда обилие различных классов тактических и стратегических бомбардировщиков, которые в случае конфликта должны были буквально засыпать противника ракетами.

При такой концепции принципиальной необходимости в малозаметных самолетах нет, следовательно, требования к скрытности Су-57 меньше, чем к F-35 или F-22. Соответственно, истребитель может позволить себе нести больше вооружения на внешних узлах подвески и обладать сверхманевренностью (а также пушкой, что предполагает возможность ведения ближнего боя).

Отвечая на вопрос, является ли Су-57 чисто пропагандистским «успехом» или действительно может считаться машиной нового поколения, defense24.pl склоняется ко второму варианту. «Похоже, это действительно новинка, но ВКС России, вероятно, не уверены, что с ней делать», — пишет автор.

Помимо «детских болезней» самолета, еще предстоит проработать для него концепцию, а также сделать эксплуатацию и обслуживание истребителя приемлемыми по цене. Учитывая все имеющиеся проблемы, а также то, с какими трудностями столкнулся при введении в строй F-35б, на точный ответ, есть ли будущее у Су-57, потребуется от пяти до десяти лет.