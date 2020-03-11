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Белорусские полярники в Антарктиде получили уникальный научный материал

11.03.2020 12:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудникам 12-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) удалось получить уникальный научный материал — ими отобран рекордный палеогеографический керн (образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения). Это передает пресс-служба НАН РБ.

Белорусские полярники в Антарктиде получили уникальный научный материал
Фото: пресс-служба НАН РБ

Как сообщил начальник БАЭ Алексей Гайдашов, на озере Нижнее (в районе Белорусской антарктической станции) были проведены работы по отбору палеогеографического керна, состоящего из толщи бактериальных матов и донных отложений. Это было сделано в рамках научной программы по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов

По оригинальной методике, разработанной сотрудниками БАЭ Алексеем Гайдашовым и Алексеем Хаткевичем, удалось извлечь рекордный для данного региона Антарктиды керн с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, которые образуют первичное ложе озера Нижнее.

Высота наполнения колонки керна — 1, 95 м, ориентировочный возраст нижней части керна может составлять от 14 до 20 тысяч лет. Изучение добытого образца позволит характеризовать разные стороны физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития этого региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.

По рекомендациям российских и белорусских специалистов, после отбора керна была произведена его глубокая заморозка. Для временного хранения керна в районе ледника Хейса оборудована ледовая штольня.

В техническом обеспечении работ по отбору керна принимали участие все сотрудники 12 Белорусской антарктической экспедиции, выполняющие задания Госпрограммы на Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя.

Большую заинтересованность в совместной работе по изучению уникального научного материала высказали российские специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета и Института географии Российской академии наук. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортно-логистической схемы по безопасной транспортировке керна.

 
 
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Сотрудникам 12-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) удалось получить уникальный научный материал — ими отобран рекордный палеогеографический керн...
 
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