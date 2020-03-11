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Xiaomi Redmi Note 9 Pro показали за день до анонса
11.03.2020 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
12 февраля бренд Redmi компании Xiaomi покажет новые смартфоны «для народа» — линейку Redmi 9. Главной моделью в серии окажется Redmi Note 9 Pro. В Сети
Смартфон будет доступен как минимум в нескольких ярких цветах — например, красном и зеленом. Всю переднюю панель займет экран, в центре верхней части которого — глазок фронтальной камеры. Фотомодуль разместят в небольшом вырезе в форме буквы «О». Подобное решение применяется и в смартфонах от других брендов — например, Samsung Galaxy A51.
На правой грани аппарата — клавиши управления громкостью, а также кнопка питания. Последняя совмещена со сканером отпечатков пальцев. На задней панели гаджета расположился квадратный блок для четверной основной камеры. Под ней — светодиодная вспышка.
О технических характеристиках устройства мы недавно рассказывали в
Цена Redmi Note 9 Pro пока держится в секрете.
Ниже — цены других смартфонов Xiaomi:
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12 февраля бренд Redmi компании Xiaomi покажет новые смартфоны «для народа» — линейку Redmi 9. Главной моделью в серии окажется Redmi Note 9 Pro. В Сети показали изображения...
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