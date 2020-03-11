Пикантный кадр из первого «Человека-Паука» стал мемом спустя 18 лет после выхода фильма

Источник материала: IT.Tut.by

Спустя 18 лет после выхода первого фильма о «Человеке-Пауке» с Тоби Магуайром пользователи соцсетей заметили в нем сцену, которая отлично подходит для создания мемов. Об этом пишет Media Leaks.

Напомним: первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году. В нем супергерой, сыгранный Тоби Магуайром, борется со злодеем Зеленым Гоблином (он же Норман Озборн), чью роль исполнил Уиллем Дефо. Одним из впечатляющих моментов стала сцена сражения Питера Паркера с противником во время фестиваля на Таймс-сквер, в ходе которого антагонист убил членов правления корпорации Oscorp Industries и доставил немало хлопот «Пауку», которому пришлось спасать десятки людей.

Спустя 18 лет после выхода фильма пользователи соцсетей решили использовать эту сцену в качестве мема — она хорошо подошла для иллюстрирования разных жизненных ситуаций. Сначала скриншот появился и стал виральным на Tumblr, затем оказался на Reddit, потом — в Twitter.

Ниже — несколько таких мемов:



Я в три часа ночи / Тертый сыр в холодильнике



Моя девушка, пришедшая домой пьяная в 4 утра / Я пытаюсь защитить свою девственность



Я / Моя собака, которая держит что-то в рту



Порыв сходить в туалет по-большому на работе / Я



0,1% микробов / Я после мытья рук



Неловкий поступок, который я совершил семь лет назад / Я, пытающийся уснуть



Воспоминание о конфликте, с которым я мог бы лучше справиться / Я



Гейские мысли / Я



Массовая истерия / Последний рулон туалетной бумаги



Коронавирус / Музыкальные фестивали

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