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Пикантный кадр из первого «Человека-Паука» стал мемом спустя 18 лет после выхода фильма
11.03.2020 12:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Спустя 18 лет после выхода первого фильма о «Человеке-Пауке» с Тоби Магуайром пользователи соцсетей заметили в нем сцену, которая отлично подходит для создания мемов. Об этом
Напомним: первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году. В нем супергерой, сыгранный Тоби Магуайром, борется со злодеем Зеленым Гоблином (он же Норман Озборн), чью роль исполнил Уиллем Дефо. Одним из впечатляющих моментов стала сцена сражения Питера Паркера с противником во время фестиваля на Таймс-сквер, в ходе которого антагонист убил членов правления корпорации Oscorp Industries и доставил немало хлопот «Пауку», которому пришлось спасать десятки людей.
Спустя 18 лет после выхода фильма пользователи соцсетей решили использовать эту сцену в качестве мема — она хорошо подошла для иллюстрирования разных жизненных ситуаций. Сначала скриншот появился и стал виральным на Tumblr, затем оказался на Reddit, потом — в Twitter.
Ниже — несколько таких мемов:
Расскажите в комментариях, какой мем вам понравился больше всего!
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Спустя 18 лет после выхода первого фильма о «Человеке-Пауке» с Тоби Магуайром пользователи соцсетей заметили в нем сцену, которая отлично подходит для создания...
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