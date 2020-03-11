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Второй раз за неделю. Самолеты пятого поколения США перехватили российские Ту-142 на Аляске
11.03.2020 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американские истребители F-22 Raptor вместе с канадскими CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских противолодочных самолета Ту-142,
Телеканал сообщает, что два Ту-142 вошли в зону идентификации ПВО штата Аляска, однако воздушное пространство США и Канады не нарушали. Всего самолеты находились вблизи от американской территории около четырех часов и приблизились на 50 морских миль (около 93 километров) к побережью.
Указывается, что все время, когда Ту-142 были рядом с территорией США и Канады, их сопровождали F-122 и CF-18.
Ранее сообщалось, что самолеты пятого поколения F-35 ВВС Норвегии перехватили Ту-142 вблизи Исландии. Это был первый случай, когда F-35 встретились в небе с российскими самолетами, норвежское издание назвало этот момент
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Американские истребители F-22 Raptor вместе с канадскими CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских противолодочных самолета Ту-142, пишет CNN. Это второй...
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