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Крупнейшее игровое шоу отменили из-за коронавируса
11.03.2020 18:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Крупнейшая игровая выставка E3 2020 официально отменена. Об этом
В официальном заявлении сообщается, что Entertainment Software Association вернет участникам мероприятия все деньги, но все же попробует провести в июне этого года онлайн-презентацию продуктов от издателей и разработчиков.
«Из-за растущей и подавляющей обеспокоенности по поводу вируса COVID-19 мы решили, что это лучший выход в такой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы очень разочарованы тем, что не можем провести это мероприятие для наших фанатов и сторонников. Но мы знаем, что это правильное решение, основываясь на сегодняшней информации», — говорится в заявлении.
Но выставка все равно запланирована на 2021 год.
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Крупнейшая игровая выставка E3 2020 официально отменена. Об этом сообщают организаторы.
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