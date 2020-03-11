Крупнейшее игровое шоу отменили из-за коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Крупнейшая игровая выставка E3 2020 официально отменена. Об этом сообщают организаторы.



E3 в 2019 году

В официальном заявлении сообщается, что Entertainment Software Association вернет участникам мероприятия все деньги, но все же попробует провести в июне этого года онлайн-презентацию продуктов от издателей и разработчиков.

«Из-за растущей и подавляющей обеспокоенности по поводу вируса COVID-19 мы решили, что это лучший выход в такой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы очень разочарованы тем, что не можем провести это мероприятие для наших фанатов и сторонников. Но мы знаем, что это правильное решение, основываясь на сегодняшней информации», — говорится в заявлении.

Но выставка все равно запланирована на 2021 год.