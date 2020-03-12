Шесть прообразов бытовой и электронной техники родом из СССР

Источник материала: IT.Tut.by

Представить современную жизнь без технологий сложно. Готовы поспорить, что даже неделю без смартфона прожить для многих сегодня окажется непосильной задачей. Это касается и, например, бытовой техники — 30−40 лет назад наши родители вряд ли всерьез представляли, что убираться в квартире будут роботы-пылесосы, а мытьем посуды займется автоматика. Впрочем, так было не всегда — мы решили вспомнить несколько «девайсов» из СССР, которые можно считать прообразами нынешней техники.

Первый ноутбук, который сделали в Минске

Нынешние ноутбуки, как правило, весят немногим больше килограмма, оснащаются полноразмерной клавиатурой и держат заряд по несколько часов подряд. Но 34 года назад, когда в СССР вышел первый «лэптоп», о таких преимуществах говорить еще не приходилось.



Фото: wikipedia

«Электронику МС 1504» 1986 года (серийный выпуск начался только в 1991-м) можно считать первым советским портативным компьютером. Аппарат разрабатывали и собирали в Минске на базе «Интеграла». Впрочем, оригинальным устройством «Электронику» назвать сложно: аппарат основывался на японском Toshiba T1100, вышедшем в продажу несколькими годами ранее.

Компьютер оснащался оперативной памятью в 640 Кбайт, весил 4,5 килограмма и мог работать без подзарядки около полутора часов.

Микроволновая печь

В США микроволновки в домах и квартирах обычных граждан массово начали появляться в конце 60-х годов прошлого века, в СССР — спустя десять-пятнадцать лет. Да и то — скорее для промышленного использования. «Популярная механика» пишет , что точно определить, сколько именно микроволновок производилось в СССР, у них не получилось, но в Сети удалось найти упоминания как минимум о 23 моделях.



Фото: Avito

Одна из первых — «Электроника СП-0» — производилась на московском заводе «Плутон» начиная с 1978 года. «РБК» пишет , что ее стоимость составляла порядка 350 рублей, когда средняя зарплата мало у кого превышала 120−150 рублей. Это, кроме традиционного дефицита, также влияло на распространенность микроволновок — встретить их даже в ресторанах было не так просто.

Сейчас микроволновкой удивить кого-либо уже вряд ли получится, да и стоят они недорого. Впрочем, прогресс в 42 года налицо — современные модели визуально стали как минимум в несколько раз компактнее.

Советский тетрис, или «Ну, погоди!»

«Электроника ИМ-02» — самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой маркой «Электроника». Выпускалась с 1984 года и являлась репликой японской Nintendo EG-26 Egg.



Фото: wikipedia.org

Аналогов приставки за пределами Союза было немало как на момент ее появления на рынке, так и в последующие годы. Но для обычного советского человека она достаточно долго оставалась одной из немногих электронных игр.

Впрочем, найти альтернативу «Ну, погоди!» было возможно. Как пример — приставка «Палестра-02», впервые выпущенная в 1978 году. В нее была встроена имитация пяти спортивных игр: «Теннис», «Мини-футбол», «Волейбол», «Сквош», «Тренировка». Счет велся до 15 очков во всех играх. Для подключения к телевизору использовался антенный вход.



Фото: drive2.ru

Еще одна, более распространенная, игровая приставка называлась просто — «Турнир». Pikabu пишет , что она также выпускалась с 1978 года, «работала на частоте четвертого канала вещания и позволяла имитировать на телевизионном экране такие спортивные игры, как теннис, хоккей, сквош и другие».

Бытовая техника

В этот подпункт включим несколько приборов кухонной техники из СССР, о которых вы могли не знать. Например, посудомоечная машина «Страуме-2», которая производилась на территории нынешней Латвии с 1967 года. Советские инженеры при ее создании вдохновлялись некоторыми зарубежными модулями — в частности, от компании Siemens и Electrolux.



«Страуме-2»

Еще один кухонный аппарат, малознакомый советскому обывателю, сейчас бы назвали кухонным комбайном. Один из таких — «Мрiя» — производили на заводе в украинском Харькове. «Девайс» оснащался овощерезкой, приспособлениями для замешивания теста и даже взбивания коктейлей. Похожие устройства делали и на мощностях уже упомянутого выше завода Латвийской ССР.



Фото: festima.ru

А вот этот прибор, скорее всего, знаком вам больше. Вафельницу «Лакомка» из 1980-х и сейчас можно встретить на сайтах по продаже подержанной техники. В ней можно было печь блины разной толщины. По некоторым сведениям, конструкция «Лакомки» также позволяла снять платформы для выпекания и жарить рыбу.

Ниже — цены популярных сегодня современных аналогов: