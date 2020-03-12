ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ

12.03.2020 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Методы, с помощью которых второй в истории пациент с ВИЧ полностью избавился от болезни, не применимы в общей практике. Об этом РБК заявила старший научный сотрудник Федерального центра СПИД Наталья Ладная.

Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: intrigue.ie

10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ, — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.

Имя пациента не называлось, однако издание BELatina пишет, что излечившимся является 40-летний житель Венесуэлы Адам Кастильехо. О его ремиссии сообщалось еще год назад. У пациента выявили ВИЧ в 2003 году, а в 2012 году диагностировали лимфому Ходжкина — одну из разновидностей рака крови. Ему пересадили стволовые клетки костного мозга от донора с редкой мутацией, которая делала его невосприимчивым к ВИЧ.

По словам Ладной, ситуация с «лондонским пациентом», как и ситуация с «берлинским пациентом» (первым излечившимся от ВИЧ американцем Тимоти Брауном, который прошел аналогичную процедуру по пересадке в 2007 году), является эксклюзивной.

«Они связаны с тем, что у больных были еще другие заболевания помимо ВИЧ-инфекции, в частности лейкоз и лейкемия, причем в той форме, когда требовалась пересадка костного мозга», — заметила медик.

По ее словам, доноры костной ткани имели мутацию, из-за которой их иммунные клетки не поражаются ВИЧ. «Случай это очень редкий, конечно, технология сложная, а сама операция может обернуться летальными последствиями для пациента. ВИЧ-инфекция была излечена попутно, это не случайный результат, но лечили пациентов от онкологии», — сказала Ладная.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также уверен, что технология пересадки костного мозга не подходит для массового использования.

«Об этом случае уже довольно давно было сообщено в научной литературе, разве что не называлось имя выздоровевшего. Это повторение операции, которая была сделана 12 лет назад. Пересадка костного мозга от человека, невосприимчивого к ВИЧ, это интересный случай. Но большой перерыв между первой и второй операциями говорит о том, что это технология не для массового использования, потому как очень сложно подобрать соответствующего донора», — сообщил Покровский в беседе с РБК.

Врач не исключает, что вирус иммунодефицита мог остаться в организме в «дремлющем» состоянии.

«В теории это может вести к тому, что при наличии доказанной генетической устойчивости можно не использовать донорский материал, а взять сами клетки человека и изменить их геном», — отметил Покровский.

По его словам, клинические испытания подобных методик лечения ВИЧ сейчас ведутся.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Методы, с помощью которых второй в истории пациент с ВИЧ полностью избавился от болезни, не применимы в общей практике. Об этом РБК заявила старший научный...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Шесть прообразов бытовой и электронной техники родом из СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика