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первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года
13.03.2020 12:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом сообщила газета
Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.
К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января — уже до 381. Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря.
30 декабря китайский врач Ли Вэньлян сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, «похожей на атипичную пневмонию». На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы, которые поначалу обвинили его в распространении слухов. 6 февраля Ли Вэньлян умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В больницах Беларуси находится 21 человек с коронавирусом.
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Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой...
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