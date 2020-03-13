﻿ До 90% сотрудников EPAM могут начать работать из дома из-за коронавируса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 90% сотрудников EPAM могут начать работать из дома из-за коронавируса

13.03.2020 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно стало известно, что Wargaming, A1, МТС и еще несколько крупных ИТ-компаний готовы позволить как минимум части сотрудников работать удаленно из-за распростряняющегося коронавируса. Несколько человек рассказало нам, что подобные ограничение вводятся и в EPAM. Мы связались с пресс-службой компании — вот что нам там ответили.

До 90% сотрудников EPAM могут начать работать из дома из-за коронавируса
Фото: Андрей Давыдчик

Представители EPAM заявили, что с начала января ежедневно изучали информацию о распространении вируса и рекомендации глобальных и региональных органов здравоохранения. А также «обеспечивали режим работы из дома для практически тысячи человек между несколькими центрами разработки».

Среди сотрудников EPAM нет случаев заражения. При этом «многочисленные команды в разных регионах, в том числе и в Беларуси, по нашей инициативе или по договоренности с заказчиками уже работают удаленно, и процент такой работы увеличивается каждый день. Сегодня компания готова перейти на работу в таком режиме для более, чем 90% всех сотрудников».

 — Международные перемещения разрешены сегодня только как исключения. Просим сотрудников отказаться от персональных путешествий. В случаях, когда поездки в регионы, где зафиксированы случаи распространения вируса, уже состоялась, сотрудники должны соблюдать карантин и пройти обследование. Принято решение об отмене или переносе (в онлайн-формат или на новые даты) всех мероприятий с присутствием относительно большого количества людей, — добавили в пресс-службе.

Также нам сообщили, что ежедневно во всех офисах проводится дополнительная уборка с использованием дезинфекторов. Поверхности общего пользования обрабатываются специальными антисептическими средствами, размещены санитайзеры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно стало известно, что Wargaming, A1, МТС и еще несколько крупных ИТ-компаний готовы позволить как минимум части сотрудников работать удаленно из-за...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика