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Молодой миллионер из Новополоцка рассказал про свой бизнес в Москве

14.03.2020 17:27 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Предприниматель и инвестор из Новополоцка Виктор Зубик за десятилетие ведения бизнеса в Москве прошел хорошую школу. В его жизни были и головокружительные взлеты и большие финансовые потери. За несколько месяцев "черной полосы" он потерял более 10 млн российских рублей.

Сегодня Виктор Зубик продолжает развивать различные бизнесы, в том числе технологические. А ведь он не закончил ВУЗ, ушел. Свой стартовый капитал он создал, работая официантом.

Молодой миллионер из Новополоцка рассказал про свой бизнес в Москве

В интервью YouTube-каналу "Стартап Технологии с Алексеем Шабловским" предприниматель откровенно рассказал про свои успехи и неудачи, инвестиции в московскую недвижимость и свой hardware стартап.

Смотрите интервью с Виктором Зубиком на YouTube.

Молодой миллионер из Новополоцка рассказал про свой бизнес в Москве

 

 

 
 
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Предприниматель и инвестор из Новополоцка Виктор Зубик за десятилетие ведения бизнеса в Москве прошел хорошую школу.
 
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