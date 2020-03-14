Китайские ученые описали, как новый коронавирус протекает у детей

Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу под руководством Ситанга Гонга (Sitang Gong) представили описание, как COVID-2019 протекает у детей. Если кратко, то многие симптомы, типичные для взрослых пациентов, у них не проявляются, но РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях. Об этом сообщается в Nature Medicine.



Фото: Reuters

Исследователи обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными на протяжении двух недель до обращения к врачу. Как правило, в качестве лечения им давали интерфероны.

РНК вируса у них выявляли при помощи смывов из носоглотки. Также исследователи ежедневно брали у инфицированных мазки из заднего прохода.

ПЦР или полимеразная цепная реакция выявила коронавирус нового типа у 10 детей и 111 взрослых (то есть, у 1,3% и 3,5% от общей численности их возрастной группы). Возраст заболевших детей колебался от 2 месяцев до 15 лет, шесть из них были мальчиками. Все они поступили на лечение независимо друг от друга.

В своем отчете исследователи отмечают: симптомы в этих случаях были неспецифическими, и ни один ребенок не нуждался в респираторной поддержке или интенсивной терапии.

Какие же симптомы были у детей? При поступлении у семи была температура, но ни у одного не было температуры выше 39 °C. Другие проявления симптомов включали кашель (пять детей), боль в горле (четыре ребенка), заложенность носа и ринорею (два ребенка) и диарею (три ребенка). Один ребенок был полностью бессимптомным.

Ни у одного из детей не было других симптомов, обычно наблюдаемых у взрослых пациентов, таких как вялость, одышка, мышечные боли, головная боль, тошнота, рвота и дезориентация. Никто из них специально не обращался за медицинской помощью — их диагностировали из-за их истории взаимодействия с заболевшими.

Рентген грудной клетки был либо нормальным, ибо показывал отметки на легких без односторонней либо двусторонней пневмонии. Сканирование с помощью компьютерной томографии (КТ) показало изолированные или множественные области понижения прозрачности (синдром «матового стекла») у пяти детей, но у остальных все было в пределах нормы.

При этом мазки из прямой кишки у восьми детей постоянно давали положительный результат даже после того, как «носоглоточный тест» был уже отрицательным, что, вероятно, повышает возможность фекально-оральной передачи (через немытые руки или при диарее).

Однако исследователи подчеркивают: пока фекально-оральный путь передачи нового коронавируса не подтвержден, так как в человеческих фекалиях еще не находили способные к репликации частицы вируса SARS-CoV-2. Но, по их мнению, ПЦР мазков из заднего прохода в случае детей может быть информативнее для поиска инфекции, чем ПЦР смывов из носоглотки.

Данные этого исследования были переданы Всемирной организации здравоохранения.