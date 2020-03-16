Инженеры из Австралии раскрыли 58-летнюю квантовую загадку

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Австралийские инженеры случайно решили 58-летнюю «квантовую загадку». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature .



Художественное представление явления ядерного электрического резонанса. Изображение: UNSW/Tony Melov

Почти 60 лет назад нобелевский лауреат по физике Николас Бломберген предсказал новое захватывающее явление под названием «ядерный электрический резонанс». Но до сих пор никто не мог продемонстрировать это в действии.

Теоретически это явление открыл американский физик Исидор Раби в 1938 году, а практически его смогли наблюдать нобелевские лауреаты Феликс Блох и Эдвард Перселл в 1946 году. После этого Перселл стал научным руководителем уже упомянутого Николаса Бломбергена (именно Бломберген впоследствии работал над прообразами современных аппаратов магнитно-резонансной томографии).

В 1961 году Бломберген предположил, что вращением ядра атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим. Однако до последнего времени это предположение оставалось лишь теорией.

Фактическое доказательство ядерного электрического резонанса было случайно обнаружено в лаборатории Университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) благодаря неисправному оборудованию. Отмечается, что прорыв может серьезно ускорить разработку квантовых компьютеров.

Центральной в этом явлении является идея управления вращением отдельных атомов с помощью электрических, а не магнитных полей. «Наше открытие означает, что сейчас ученые получили возможность создавать квантовые компьютеры на основе одиночных атомов, без приложения какого-либо магнитного поля. Кроме того, мы можем использовать подобные ядра как невероятно точные датчики электромагнитных полей. Кроме того, с их помощью мы сможем ответить на фундаментальные вопросы квантовой физики», — сообщил один из авторов работы, профессор UNSW Андреа Морелло.

В некоторых ситуациях ядерный электрический резонанс может заменить ядерный магнитный резонанс, который сейчас широко используется для различных целей, например для сканирования человеческих тел, химических элементов, скальных образований и многого другого.

Но проблема в том, что аппараты магнитно-резонансной томографии довольно массивные и не слишком точные. Как пояснил Морелло, выполнение магнитного резонанса похоже на то, будто бы мы пытаемся загнать бильярдный шар в лузу, подняв весь стол. А ядерный электрический резонанс — это словно кий: электрический заряд можно сосредоточить на электроде и с его помощью воздействовать на один-единственный атом.

Именно во время эксперимента по ядерному магнитному резонансу исследователи UNSW решили загадку, поставленную Бломбергеном в 1961 году, и это открытие можно смело добавить в список тех, что были сделаны случайно. Ведь они получили результат потому, что их оборудование оказалось неисправным. Теперь ученые могут исследовать новые способы применения ядерного электрического резонанса.