В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса. Его же изучают в Германии

Источник материала: IT.Tut.by

Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата «Ремдесивир» (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.



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«Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания „Ремдесивира“ в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы — госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии — начнут набирать пациентов для испытаний», — рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 (заболеванием, вызываемым новым коронавирусом) уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля. Вместе с тем тайваньские ученые тоже недавно самостоятельно синтезировали «Ремдесивир» на случай, если он окажется эффективным в лечении коронавируса.

Недавно стало известно, что этот же препарат применят в Германии. Об этом заявили в медицинской клинике Швабинг в одноименном районе Мюнхена (земля Бавария). В клинических испытаниях разработчика препарата примут участие также университетские клиники Гамбурга-Эппендорфа и Дюссельдорфа.

Как лечат коронавирус в Гонконге

Как сообщила агентству Нг Тин-янь, «в настоящее время пациентам, у которых было диагностировано заболевание COVID-19, предлагается в основном поддерживающее лечение», в том числе антибактериальные препараты и внутривенные инъекции.

По ее словам, при ухудшении состояния здоровья пациентов переводят в отделение интенсивной терапии. «В некоторых случаях может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких — неинвазивная и инвазивная — или экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. — Прим. корр.)», — добавила доктор.

«Наши специалисты предоставят лечение каждому пациенту с COVID-19 в соответствии с его состоянием. Им могут быть назначены противовирусные препараты, в том числе интерферон, рибавирин, ингибиторы протеасом. Эффективность и побочные эффекты препаратов будут тщательно контролироваться», — добавила собеседник агентства.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время 61 заболевший остается в стационаре, 84 пациента выписаны, еще четыре случая завершились летальным исходом.