Препараты от малярии и атипичной пневмонии могут помочь в борьбе с эпидемией коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем — посредством белкового выроста молекулы CD147. Результаты опытов ученых опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, пишет ТАСС.



Изображение: NIAID

«Мы хорошо знаем, что для проникновения в организм вирус использует рецептор ACE2. Однако поскольку он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов, то борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции», — пишут ученые.

Вирус SARS-COV-2, который вызвал вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких. Эти выросты, как ученые выяснили уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности SARS — другого опасного вируса, возбудителя атипичной пневмонии.

Китайские ученые из Четвертого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии (Пекин) выяснили, что для ого, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель COVID-19 использует как минимум еще один путь. Это белковый рецептор CD147.

К этому открытию ученые пришли, обратив внимание на то, что вирус SARS использует эти молекулы во время проникновения в клетки человека и других млекопитающих. Кроме того, специалисты выяснили, что эти молекулы играют важную роль в борьбе с другими вирусными инфекциями и малярией. Руководствуясь этой идеей, китайские специалисты обработали культуру клеток легких антителами, которые блокируют работу CD147 и попытались заразить их коронавирусом SARS-CoV-2.

Оказалось, что распространение вируса полностью блокировали даже относительно небольшие концентрации синтетических антител. Позже, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа, ученые подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147. Эти результаты говорят о том, что уже созданные препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с эпидемией SARS-COV-2, считают ученые.