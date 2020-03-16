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Девушка облизала сиденье унитаза ради популярности в соцсетях
16.03.2020 16:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В попытке достичь вирусной известности пользовательница TikTok пошла на крайние меры и облизала предмет, который очень похож на унитаз в самолете. Об этом
Ева Луиза (Eva Louise), которая подписана в TikTok как @avalouiise, опубликовала 15 марта видео, где она облизывает сиденье унитаза. При этом подпись на ролике гласит «коронавирус челлендж».
В своем следующем видео девушка заверила своих зрителей, что с ней «все в порядке» и что она все еще не заражена COVID-19.
Она также пояснила в своем Instagram, что протерла сиденье «отбеливателем» перед тем, как облизать. По словам девушки, она сделала это специально для новостного канала CNN и заработала 4000 долларов за свой вирусный трюк.
Видео было удалено из TikTok примерно через день после его публикации. Но оно осталось, например, в Twitter. Так что, если вы готовы увидеть это неаппетитное зрелище, то можете переходить по
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В попытке достичь вирусной известности пользовательница TikTok пошла на крайние меры и облизала предмет, который очень похож на унитаз в самолете. Об этом пишет...
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