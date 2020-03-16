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«Staying Home Club» по-белорусски: кто из минских IT-компаний перешел на «удаленку»

16.03.2020 16:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь GitHub Филип Джеймс создал сайт «Staying Home Club», где собрал компании и учебные учреждения США, которые «остались дома из-за COVID-19». 42.TUT.BY также опросил минские офисы IT-компаний с количеством работников более 200 человек и составил свой список, кто решил отправить часть сотрудников на «удаленку».

«Staying Home Club» по-белорусски: кто из минских IT-компаний перешел на «удаленку»
Фото: Annie Spratt / Unsplash

Мы попросили сообщить, какие меры предприняли компании: перевели часть сотрудников на удаленную работу приказом, оставили это на усмотрение начальников отделов, разрешили работать из дома «в индивидуальном порядке» или иное. Конечно, организация не может на 100% уйти на работу из дома: допустим, руководство или бухгалтерия должны присутствовать в офисе для выполнения своих обязанностей.

Что получилось, мы поместили в эту таблицу.

Название компании Что было предпринято  
EPAM До 90% сотрудников могут начать работать удаленно.

Wargaming

Работать удаленно разрешили тем, чьи рабочие задачи это позволяют. По каждому отделу вопрос организации работы принимается индивидуально.
Exadel Сотрудникам разрешено работать из дома, но есть и те, кто по-прежнему приходит в офис.
Belhard

Удаленно работают три команды из восьми у программистов, а также юристы.

IBA Group

«В теории» сотрудники могут работать из дома, но пока их не переводили.

ItechArt

В течение двух ближайших недель компания будет отправлять определенные проектные команды работать из дома.

SoftClub

В компании применяется «индивидуальный подход».

Synesis

 Часть сотрудников работает не из офиса.

LeverX

Перевод сотрудников на «удаленку» производится по усмотрению начальников отделов.

Andersen

Большинство сотрудников работают на «удаленке», в офисе остались только те, кому это удобнее.

SaM Solutions

Максимально возможное количество людей постараются перевести на удаленный режим работы уже с завтрашнего дня, также временно приостанавливается найм сотрудников (те, кого уже пригласили, могут спокойно начать работать).

Яндекс

Сотрудникам рекомендовано работать удаленно, причем никаких документов не требуется, достаточно просто предупредить своего руководителя. Рекомендация работать из дома пока распространяется на эту неделю.
А1 В компании внедрен гибкий рабочий график с возможностью дистанционной работы.
МТС В компании могут обеспечить возможность дистанционной работы, и что это практика частично применяется. При ухудшении самочувствия сотрудник может согласовать с руководителем эту возможность. Он также обязательно должен обратиться к врачу.
ID Finance С завтрашнего дня сотрудники одного из минских офисов, где сейчас идет ремонт, по желанию могут работать из дома. Это не связано с коронавирусом, просто так совпало.
Top Soft Пока подобных мер не предпринималось.

«Системные технологии»

 Этот вопрос пока обсуждается.

 
 
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Пользователь GitHub Филип Джеймс создал сайт «Staying Home Club», где собрал компании и учебные учреждения США, которые «остались дома из-за COVID-19». 42.TUT.BY также опросил...
 
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