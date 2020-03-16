Microsoft раскрыла все характеристики Xbox Series X

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Microsoft раскрыла полные технические характеристики грядущей игровой приставки следующего поколения — Xbox Series X. Об этом говорится в официальном блоге производителя.





Приставка базируется на 8-ядерном процессоре архитектуры Zen 2 от AMD частотой в 3,8 ГГц (7-нм техпроцесс), за графику отвечает чип архитектуры RDNA 2. Производительность GPU оценивается в 12 терафлопс. В активе также 16 ГБ памяти GDDR6, емкость встроенного NVME SSD-накопителя — 1 ТБ. Хранилище получится расширить на 1 ТБ специальной картой. В наличие окажется оптический привод 4K UHD Blu-ray Drive, есть возможность подключить внешний накопитель к порту USB 3.2.

Производитель заявляет, что подобного набора спецификаций хватит чтобы играть в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Некоторые проекты, во всяком случае в теории, смогут и вовсе запускаться при 120 fps. Ожидаемо, в приставку встроят аппаратную поддержку рейтрейсинга.





Скорее всего, официальные продажи Xbox Series X (и конкурента PlayStation 5) начнутся ближе к рождественскому сезону этого года. Впрочем, из-за ситуации с коронавирусом и задержкой в цепочке поставок релиз приставки могут сдвинуть на 2021 год.

Ниже — цены нынешних игровых приставок: