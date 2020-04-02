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Могут вообще не знать о пандемии. Назван род войск, наиболее защищенный от COVID-19
02.04.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Несмотря на то, что COVID-19 уже начал оказывать серьезное воздействие на военно-морские флоты мира, экипажи подводных крейсеров стратегического назначения, дежурящих сейчас в океане, могут вообще не знать о пандемии. Об этом
Отставной адмирал французского флота Доминик Саллес, ранее командовавший четырьмя стратегическими подводными крейсерами с ядерными ракетами, рассказал — экипажи лодок не имеют вообще никакой информации об окружающем мире со времени, как ушли в автономное плавание. Обычно корабли проводят на дежурстве 60−70 суток, и их никак не отвлекают от основной миссии ядерного сдерживания.
Уровень информированности команд подлодок может варьироваться от страны к стране, но общая тенденция именно такова.
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Несмотря на то, что COVID-19 уже начал оказывать серьезное воздействие на военно-морские флоты мира, экипажи подводных крейсеров стратегического назначения,...
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