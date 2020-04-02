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Почему Иран может предпочесть китайские истребители российским МиГ-35

02.04.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

После окончания в октябре 2020 года эмбарго на поставки вооружений Иран сможет приобретать в том числе истребители для своих ВВС. Ранее считалось, что Тегеран, скорее всего, остановится на российских самолетах, но теперь в фаворитах может оказаться Китай. Об этом пишет Military Watch.

Почему Иран может предпочесть китайские истребители российским МиГ-35
Источник: Military Watch

Тяженлые истребители Су-30 и их производные, к которым иранцы проявляли раньше пристальное внимание, обладают большой скоростью, маневренностью и дальностью полета. Это позволило бы Исламской республике проецировать военную мощь на весь Ближний Восток. Однако Иран может рассчитывать и на более легкие и дешевые самолеты — основными претендентами на эту роль считаются российский МиГ-35 и китайский J-10C. Оба истребителя относятся к поколению 4++ и начали эксплуатироваться в последние годы.

На первый взгляд, сравнение получается в пользу МиГ-35. Он тяжелее, маневреннее, с более мощной РЛС (хотя у обоих истребителей есть современные радары с АФАР) и способен работать на больших скоростях и высотах. Дальность поражения ракет «воздух-воздух» Р-37М составляет 400 километров (ракета PL-15 китайского самолета имеет дальность не более чем в 300 километров). Но преимуществом китайского самолета считается ограниченное использование технологий малозаметности.

Кроме того, выбор J-10C может быть продиктован политическими причинами — ранее Россия не раз уступала западным странам по вопросам поставок вооружений на Ближний Восток. В свое время была заморожена сделка по продаже в тот же Иран большой партии истребителей МиГ-29 в 90-х годах. Позже, уже при Дмитрии Медведеве, Москва отказалась поставлять Тегерану зенитные комплексы С-300.

Китай не столь склонен прислушиваться к советам извне, так что как поставщик оружия он куда более надежен. Кроме того, китайцы вкладывают больше средств в разработку ракет «воздух-воздух» — а это значит, что в будущем J-10C может позволить себе более совершенные вооружения, чем Р-37М. Также одновременная закупка легкого китайского и тяжелого российского истребителя дает Ирану возможность использовать преимущества обеих школ авиастроения. Ситуация, при которой Иран закупит тяжелые истребители у Китая и легкие МиГ-35 у России, исключена — КНР не продает тяжелые самолеты.

Наконец, при торговле с китайцами Иран имеет возможность рассчитывать на бартер, например, получить истребители в обмен на нефть — в то время как российско-иранская торговля намного более скромна по масштабам, и такие сделки вряд ли возможны. Наконец, во время самых жестких санкций против Тегерана именно Пекин вложил большие средства в иранскую экономику, обеспечив стране поддержку — что тоже может стать ключевым фактором.

 
 
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После окончания в октябре 2020 года эмбарго на поставки вооружений Иран сможет приобретать в том числе истребители для своих ВВС. Ранее считалось, что Тегеран,...
 
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