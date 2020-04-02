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МВД предлагает проверить купленную с рук технику

02.04.2020 19:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МВД Беларуси предлагает проверить на своем сайте бывшие в употреблении вещи с индивидуальным номером, присвоенным заводом-изготовителем.

МВД предлагает проверить купленную с рук технику
Снимок носит иллюстративный характер

Речь идет о получении информации о похищенных, утерянных номерных вещах. Для этого нужно в разделе «Сервисы» на главной странице сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи».

Если вы купили вещь, уже бывшую в употреблении, ведомство рекомендует проверить ее с помощью указанного ресурса. Он содержит сведения о похищенных, утерянных либо изъятых номерных вещах, то есть предметах, которые имеют индивидуальный номер, присвоенный изготовителем.

К номерным вещам не относятся:

  • утраченное оружие;
  • похищенные транспортные средства;
  • государственные номерные знаки транспортных средств, документы, выдаваемые регистрационными подразделениями Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
  • документы, удостоверяющие личность, а также документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, выдаваемые подразделениями Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Для поиска достаточно ввести номер или фрагмент номера вещи (не менее четырех символов).

 
 
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МВД Беларуси предлагает проверить на своем сайте бывшие в употреблении вещи с индивидуальным номером, присвоенным заводом-изготовителем.
 
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