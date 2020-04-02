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МВД предлагает проверить купленную с рук технику
02.04.2020 19:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МВД Беларуси
Речь идет о получении информации о похищенных, утерянных номерных вещах. Для этого нужно в разделе «Сервисы» на главной странице сайта выбрать подраздел «
Если вы купили вещь, уже бывшую в употреблении, ведомство рекомендует проверить ее с помощью указанного ресурса. Он содержит сведения о похищенных, утерянных либо изъятых номерных вещах, то есть предметах, которые имеют индивидуальный номер, присвоенный изготовителем.
К номерным вещам не относятся:
Для поиска достаточно ввести номер или фрагмент номера вещи (не менее четырех символов).
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси предлагает проверить на своем сайте бывшие в употреблении вещи с индивидуальным номером, присвоенным заводом-изготовителем.
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