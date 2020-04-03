Американские химики бросили «Ментос» в колу на вершине горы - и вот что из этого вышло

Источник материала: IT.Tut.by

Химики бросили драже «Ментос» в кока-колу на вершине горы, чтобы наглядно показать студентам, сколько пены выделяется в зависимости от разного атмосферного давления. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Journal of Chemical Education .

Двое химиков — Томас Кунтцельман (Thomas S. Kuntzleman) и Райан Джонсон (Ryan Johnson) — решили изучить, сколько пены выделяется при этом нехитром опыте на разной высоте. Для этого они поднимались на горы Митчелл, Пайкс-Пик и другие горы штатов Калифорния, Невада и Юта, где каждые 300 метров бросали арбузное драже в бутылки диетической колы. Свои эксперименты они снимали и выкладывали на YouTube, чтобы наглядно показать студентам закон Бойля — Мариотта (он описывает зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря).

В этот раз исследователи поднялись на гору Пайкс-Пик, которая расположена в цепи Скалистых гор. Как и следовало ожидать, чем больше была высота, тем больше выделялось пены. Например, у подножия при температуре 18−21 градус Цельсия получилось около 600 миллилитров пены, а на вершине (около 4300 метров над уровнем моря) при той же температуре — уже 1800 миллилитров.

При 27 градусах Цельсия 1800 миллилитров пены получалось уже при 2900 метрах над уровнем моря.



Подъем пены на высоте ниже уровня моря (слева) и на высоте четырех километров над уровнем моря. Фото: Thomas S. Kuntzleman / Journal of chemical education, 2020

Это не первый эксперимент исследователей подобного рода — до того они опускали в диетическую колу драже «Ментос», а еще обычный и ржавый стальной шарик, шарик из алюминия, оксида циркония, меди и свинца, чтобы посмотреть, образуются ли на их поверхности пузыри.