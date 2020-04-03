ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

03.04.2020 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi вместе с принадлежащим ей брендом Redmi представила целую россыпь новых девайсов. Рассказываем о, на наш взгляд, самых важных и интересных.

Новые телевизоры

Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

Компания показала два ТВ — Mi TV 4A на 60 дюймов и Mi Full Screen TV 4A Pro на 75 дюймов, в активе поддержка HDR10. Разрешение экранов обоих моделей — 4K, есть системы Smart-TV с фирменной оболочкой PatchWall. А еще в телевизорах одинаковые динамики общей мощностью в 16 Вт. Из различий — «железо». В 75-дюймовой модели из-за чуть большей производительности есть поддержка воспроизведения видео в разрешении 8K.

Цена 60-дюймовой модели в Китае — 280 долларов, 75-дюймовой — 845 долларов. Продажи стартуют 9 апреля.

Детские смарт-часы

Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

Mi Kids Watch 4 — часы со смарт-функциями для детей. У них цветной AMOLED-экран на 1,78 дюйма, две камеры на 5 Мп, встроенный GPS-трекер, функции контроля во время физической активности и сна, поддержка eSIM, динамик и микрофон, а также батарейка на 920 мАч. Производитель заявляет, что ее полного заряда хватит на восемь дней работы. А еще в часах можно плавать в бассейне.

Есть и слегка улучшенная версия — Mi Kids Watch 4 Pro. У них более производительная платформа, а также камеры на 8 Мп + 5 Мп. От одного заряда девайс работает уже не более пяти дней. Обе версии смарт-часов совместимы как со смартфонами на Android, так и iOS.

Беспроводные наушники

Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

Следующий девайс — беспроводные наушники Mi AirDots Pro 2s. Они могут работать четыре-пять часов без подзарядки, кейс даст дополнительные 24 часа. Наушники в этом кейсе можно заряжать беспроводным способом. В активе также функции переключения треков и изменения громкости через тач-контроль, поддержка популярных кодеков LDHC/SBC/AAC, а также режим автоматической паузы во время воспроизведения, если достать гарнитуру из ушей.

Цена Mi AirDots Pro 2s в Китае — 56 долларов. Старт продаж — 9 апреля.

Фитнес-браслет

Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

Наверное, одной из главных новинок можно считать фитнес-браслет Redmi Band. У девайса цветной дисплей на 1,08 дюйма, функции отслеживания показателей активности во время занятий пятью видами спорта, режим мониторинга во время сна, датчики для измерения пульса, автономность на уровне 14 дней, а также встроенный прямо под ремешок коннектором USB-A для подзарядки.

Но самое интересное в новинке — цена. В Китае Redmi Band будет продаваться всего за 14 долларов с 9 апреля.

Ниже — цены других популярных у нас гаджетов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi вместе с принадлежащим ей брендом Redmi представила целую россыпь новых девайсов. Рассказываем о, на наш взгляд, самых важных и интересных.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МВД предлагает проверить купленную с рук технику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика