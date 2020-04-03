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Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi
03.04.2020 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi вместе с принадлежащим ей брендом Redmi представила целую россыпь новых девайсов. Рассказываем о, на наш взгляд, самых важных и интересных.
Новые телевизоры
Компания
Цена 60-дюймовой модели в Китае — 280 долларов, 75-дюймовой — 845 долларов. Продажи стартуют 9 апреля.
Детские смарт-часы
Mi Kids Watch 4 — часы со смарт-функциями
Есть и слегка улучшенная версия — Mi Kids Watch 4 Pro. У них более производительная платформа, а также камеры на 8 Мп + 5 Мп. От одного заряда девайс работает уже не более пяти дней. Обе версии смарт-часов совместимы как со смартфонами на Android, так и iOS.
Беспроводные наушники
Следующий девайс — беспроводные наушники Mi AirDots Pro 2s. Они
Цена Mi AirDots Pro 2s в Китае — 56 долларов. Старт продаж — 9 апреля.
Фитнес-браслет
Наверное, одной из главных новинок
Но самое интересное в новинке — цена. В Китае Redmi Band будет продаваться всего за 14 долларов с 9 апреля.
Ниже — цены других популярных у нас гаджетов Xiaomi:
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Xiaomi вместе с принадлежащим ей брендом Redmi представила целую россыпь новых девайсов. Рассказываем о, на наш взгляд, самых важных и интересных.
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