Фитнес-браслет, наушники и телевизоры. Что показали на большой презентации Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi вместе с принадлежащим ей брендом Redmi представила целую россыпь новых девайсов. Рассказываем о, на наш взгляд, самых важных и интересных.

Новые телевизоры





Компания показала два ТВ — Mi TV 4A на 60 дюймов и Mi Full Screen TV 4A Pro на 75 дюймов, в активе поддержка HDR10. Разрешение экранов обоих моделей — 4K, есть системы Smart-TV с фирменной оболочкой PatchWall. А еще в телевизорах одинаковые динамики общей мощностью в 16 Вт. Из различий — «железо». В 75-дюймовой модели из-за чуть большей производительности есть поддержка воспроизведения видео в разрешении 8K.

Цена 60-дюймовой модели в Китае — 280 долларов, 75-дюймовой — 845 долларов. Продажи стартуют 9 апреля.

Детские смарт-часы





Mi Kids Watch 4 — часы со смарт-функциями для детей . У них цветной AMOLED-экран на 1,78 дюйма, две камеры на 5 Мп, встроенный GPS-трекер, функции контроля во время физической активности и сна, поддержка eSIM, динамик и микрофон, а также батарейка на 920 мАч. Производитель заявляет, что ее полного заряда хватит на восемь дней работы. А еще в часах можно плавать в бассейне.

Есть и слегка улучшенная версия — Mi Kids Watch 4 Pro. У них более производительная платформа, а также камеры на 8 Мп + 5 Мп. От одного заряда девайс работает уже не более пяти дней. Обе версии смарт-часов совместимы как со смартфонами на Android, так и iOS.

Беспроводные наушники





Следующий девайс — беспроводные наушники Mi AirDots Pro 2s. Они могут работать четыре-пять часов без подзарядки, кейс даст дополнительные 24 часа. Наушники в этом кейсе можно заряжать беспроводным способом. В активе также функции переключения треков и изменения громкости через тач-контроль, поддержка популярных кодеков LDHC/SBC/AAC, а также режим автоматической паузы во время воспроизведения, если достать гарнитуру из ушей.

Цена Mi AirDots Pro 2s в Китае — 56 долларов. Старт продаж — 9 апреля.

Фитнес-браслет





Наверное, одной из главных новинок можно считать фитнес-браслет Redmi Band. У девайса цветной дисплей на 1,08 дюйма, функции отслеживания показателей активности во время занятий пятью видами спорта, режим мониторинга во время сна, датчики для измерения пульса, автономность на уровне 14 дней, а также встроенный прямо под ремешок коннектором USB-A для подзарядки.

Но самое интересное в новинке — цена. В Китае Redmi Band будет продаваться всего за 14 долларов с 9 апреля.

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