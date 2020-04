Источник материала: IT.Tut.by

В Twitter проходит новый флешмоб — люди пишут слова благодарности врачам, которые спасают жизни во время пандемии, а также другим работникам, кто остается на посту, сопровождая это хештегом #MyHeroesWearMasks («Мои герои носят маски»). Собрали несколько таких постов.

That girl right there is my good friend. She is kicking ass with her team everyday. You Rock