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OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально. Сколько они стоят и почему вы их вряд ли купите

14.04.2020 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

OnePlus представила новые топовые смартфоны — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Устройства получили максимальные технические характеристики, правда, и цена довольно высока.

OnePlus 8

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально. Сколько они стоят и почему вы их вряд ли купите

Это — начальная модель в линейке. Она выполнена из стекла и оснащается экраном на 6,55 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — Full HD+, частота — до 90 Гц, внутри спрятан сканер отпечатков пальцев, есть поддержка HDR10+. Процессор — Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти — 8 или 12 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Батарея — 4300 мА·ч, есть быстрая проводная зарядка.

С камерами все неплохо. В активе фотомодуль на 48 Мп от Sony (IMX856, f/1,75), «ширик» на 16 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера (в вырезе в форме буквы О) — на 16 Мп. А еще в аппарат встроены стереодинамики, можно установить две nanoSIM-карты, но карты памяти не поддерживаются.

Цена девайса в Европе — 699 и 799 евро за версии с 8/128 и 12/256 ГБ памяти. Цвета корпуса: фиолетовый, зеленый и черный.

OnePlus 8 Pro

На этот девайс производитель делает особый акцент. В нем реализована поддержка быстрой проводной, беспроводной и реверсивной зарядки. В активе также технология защиты от воды и пыли по стандарту IP68 — редкость для аппаратов OnePlus. Никуда не делись и стереодинамики.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально. Сколько они стоят и почему вы их вряд ли купите

А еще в OnePlus 8 Pro более технически продвинутый дисплей. Его диагональ — 6,78 дюйма, матрица — AMOLED. Есть поддержка HR10+, а также частота развертки в 120 Гц при разрешении QHD+. А вот процессор такой же — Qualcomm Snapdragon 865. Варианты с объемом памяти аналогичные — 8/128 и 12/256 ГБ. Тип оперативной памяти — LPDDR5, постоянной — UFS 3.0. Карт памяти нет. Аккумулятор — на 4510 мА·ч.

Камеры также прокачали. Главный фотодатчик — на 48 Мп, Sony IMX689 (f/1,78). Второй, ультраширокоугольный, — на 48 Мп, третий, телефото (3х), — на 8 Мп. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Судя по разрешению «ширика», в компании делают ставку на качество записи видео.

В продажу устройство поступит по цене в 899 и 999 евро. Цвета корпуса — черный, зеленый и синий. Впрочем, в Беларуси смартфоны OnePlus официально не продаются — купить новинки, вероятно, у нас получится лишь в некоторых интернет-магазинах.

Ниже — цены других смартфонов OnePlus:

 
 
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OnePlus представила новые топовые смартфоны — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Устройства получили максимальные технические характеристики, правда, и цена довольно высока.
 
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