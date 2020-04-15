Официально. Apple представила новый недорогой смартфон - iPhone SE (2020)

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Apple на официальном сайте представила новый смартфон под названием iPhone SE (2020). Гаджет выполнен в знакомом дизайне, но при этом оснащается улучшенными техническими характеристиками.





Внешне устройство практически неотличимо от iPhone 8 — по дизайну и общим габаритам аппараты схожи. Обновленный iPhone SE оснащается IPS-экраном на 4,7 дюйма. В нижней части корпуса — сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую клавишу Home. Никакой системы Face ID нет, правда в активе платежная система Appe Pay. Поддержки работы в 5G-сетях ожидать также не стоит.





Процессор — новейший Apple A13 Bionic. На таком же процессоре работают нынешние iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Объем оперативной памяти и встроенного аккумулятора новинки, уже традиционно, не уточняются. Одинарная камера разрешением в 12 Мп расположена на задней стороне корпуса. А еще устройство не оснащается 3,5-мм разъемом, но может похвастаться системой защиты от воды и пыли по стандарту IP67 и поддержкой беспроводной подзарядки.





Стартовая версия iPhone SE (2020) в версии с 64 ГБ встроенной памяти в США будет продаваться за 399 долларов. Доступные цвета корпуса — черный, белый и красный.

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