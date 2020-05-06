|
Читатель: A1 и МТС ввел каждому абоненту принудительную «голосовую почту». Так ли это?
06.05.2020 16:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В редакцию 42.TUT.BY от читателя поступило сообщение: МТС и A1 опять ввел каждому абоненту принудительную «голосовую почту». Пытаемся разобраться, так ли это, сколько стоит услуга и как ее отключить.
По словам читателя, сообщение об этом он увидел в одном из чатов в мессенджере. Там говорится: «МТС и A1 опять ввел каждому абоненту принудительную „голосовую почту“ (без согласия абонента), которая срабатывает через 30 секунд ожидания вызова, ее стоимость около 0,4 бел рубля за каждый раз подключения».
Краткий опрос среди журналистов редакции TUT.BY показал: у кого-то «голосовая почта» подключена, у кого-то — нет. Нашлись и те, кто ранее отключал ее самостоятельно, но услуга якобы появилась снова при замене SIM-карты.
Мы обратились в А1 и МТС с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, происходили ли в последнее время какие-либо изменения касательно «голосовой почты», и действительно ли на нее вдруг стали повторно подключать действующих абонентов. Мы обновим заметку с ответами компаний, как только их получим.
Что говорится на сайтах А1 и МТС
А пока посмотрим, что о «голосовой почте» говорится на официальных сайтах операторов. Первое и одновременно самое важное: для большинства абонентов функция бесплатна, даже если подключена.
На сайте A1 с описанием функции
На сайте МТС
Как отключить «голосовую почту»
Как отказаться от «голосовой почты» в А1
Кроме того, можно обратиться в справочно-информационную службу компании по звонку или придя в салон А1.
Как отказаться от «голосовой почты» в МТС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию 42.TUT.BY от читателя поступило сообщение: МТС и A1 опять ввел каждому абоненту принудительную «голосовую почту». Пытаемся разобраться, так ли это, сколько...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)