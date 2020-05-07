Над Минском прошла репетиция воздушного парада ко Дню Победы

Источник материала: IT.Tut.by

Репетиция воздушного парада ко Дню Победы над Минском должна была пройти еще утром 6 мая. Но нелетная погода помешала, так что самолеты и вертолеты, которые полетят во время парада 9 мая, провели тренировку только сейчас. Вот как это было.

Репетицию снимали с крыши на высоте 102 метров. Администрация здания ЖК «Славянский квартал» разрешила снять репетицию парада с крыши. На ней же разместился один из командных пунктов, с которых контролировался полет. По словам военных, сильный боковой ветер усложнил пилотам задачу — лететь было тяжело, однако летчики справились.



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